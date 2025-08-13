Aldi Mahendra im Sofuoglu-Camp: «Es war so hart»

300er-Weltmeister Aldi Mahendra hat sich erstaunlich schnell an die Supersport-Kategorie gewöhnt. Geholfen hat dem Yamaha-Piloten ein Einblick in die Trainingsmethoden von Supersport-Legende Kenan Sofuoglu.

Nach Manuel Gonzalez und Adrian Huertas ist Aldi Mahendra der dritte 300er-Weltmeister, der sich in der nächsthöheren Kategorie etablieren konnte. Der Indonesier fuhr beim dritten Meeting der Supersport-WM 2025 auf dem TT Circuit Assen achte Plätze ein und glänzte in Most als Fünfter. Nach acht von zwölf Meetings belegt der Yamaha-Pilot Rang 11 der Gesamtwertung.

Mahendra profitiert dabei von der Unterstützung des dreifachen Supersport-Vizeweltmeisters Jules Cluzel, der nach einer Serie schwerer Verletzungen seine Karriere nach der Saison 2022 beendet hat. Seitdem betätigt sich der Franzose und 24-fache Sieger in der Nachwuchsförderung und als Riding-Coach.

«Ich bin so froh, dass ich mit Jules zusammenarbeiten kann. Das hilft mir sehr und spornt mich an. Ich bin sehr glücklich mit ihm», lobte der 19-Jährige. «Bisher habe ich das Gefühl, viel Erfahrung gesammelt zu haben. Ich habe versucht, vom ersten Meeting an zu lernen und jeden Tag mein Bestes zu geben. Die letzten Rennrunden fallen mir nicht leicht, wenn ich mit dem Hinterradgrip zu kämpfen habe. Ich brauche Zeit, um zu verstehen, wie ich das managen kann.»

Interessant: Mahendra erhielt kürzlich einen Einblick in die Trainingsmethoden seines Evan-Bros-Teamkollegen Can Öncü, der zusammen mit den anderen türkischen Rennfahrern von Supersport-Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu geschliffen wird.

«Vor Balaton habe ich in der Türkei trainiert, und das war gut für mich, auch fürmeine mentale Einstellung. Es war sehr hart und eine neue Erfahrung», berichtete der Yamaha-Pilot. «Danach habe ich versucht, so weiterzumachen wie sie, im Fitnessstudio und beim Training mit dem Motorrad. Ich habe einfach versucht, mich anzustrengen. Can hat mir dabei sehr geholfen. Ich versuche, von ihm zu lernen, weil er im Vergleich zu mir viel Erfahrung hat.»