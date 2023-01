SX Dortmund: Greg Aranda (Yamaha) ist Samstags-Sieger

Greg Aranda siegt am Samstag in der SX1 Klasse

Mit einer kämpferisch starken Leistung setzte sich Gregory Aranda (Yamaha) im Samstagsfinale der SX1-Klasse beim Supercross in Dortmund gegen Jordi Tixier (Honda) und Cedric Soubeyras (Honda) durch.

Die Diagnose von US-Star Justin Bogle nach seinem Sturz am Freitag war ernüchternd. Der für das deutsche Sarholz-KTM-Team startende Amerikaner zog sich eine Bänderverletzung im Schulterbereich zu und hatte damit keine Beweglichkeit mehr in der Schulter. Für Bogle war der Ausflug nach Europa damit beendet. Für Tyler Bowers wurde eilig der deutsche Fahrwerksspezialist Rolf Ringwald herbeigerufen, da seine US-Fahrwerksteile immer noch nicht aufgetaucht waren.

Paul Haberland qualifizierte sich mit einer kämpferisch starken Leistung auf P5 im Vorlauf direkt für das Finale. Nach missglücktem Start fuhr er nach vorne und schnappte sich in der letzten Runde noch den Franzosen Kiliann Poll.

Boris Maillard bog mit seiner Suzuki als Erster in die erste Linkskehre nach dem Start ein, doch bereits in der folgenden Rhythmuspassage übernahm Freitagssieger Jordi Tixier (Honda) das Zepter. Paul Haberland kollidierte leider schon in der ersten Runde mit einem Kontrahenten und musste dem Feld erneut hinterherfahren. Moss und Ramette stürzten und mussten das Rennen beenden.

Aranda ratterte durch die Waschbrettsektion, während sie Tixier in Dreiergruppen übersprang. Aranda hatte sich von P3 aus gegen Soubeyras durchgesetzt. Etwa nach der Hälfte des Finales ging Aranda in den Whoops an Tixier vorbei in Führung. Tixier versuchte, an Aranda dranzubleiben, stürzte aber und verlor den zweiten Platz an Soubeyras.

Ergebnis SX1, Samstag

1. Gregory Aranda (F), Yamaha

2. Cédric Soubeyras (F), Honda

3. Jordi Tixier (F), Honda

4. Antony Bourdon (F), Yamaha

5. Boris Maillard (F), Suzuki

6. Charles Lefrancois (F), Honda

7. Adrien Escoffier (F), Husqvarna

8. Ludovic Macler (F), Honda

9. Jason Clermont (F), Kawasaki

10. Matt Moss (AUS), Kawasaki

…

DNC: Paul Haberland (D), Husqvarna