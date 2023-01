Live und per Stream: ADAC Supercross Dortmund

Das 38. Supercross Dortmund wird am Freitag, Samstag und Sonntag per Livestream übertragen. Für Freitag und Sonntag sind noch Tickets erhältlich. ADAC-Mitglieder bekommen Sonderkonditionen für Freitag.

Am kommenden Wochenende findet in der Dortmunder Westfalenhalle die 38. Ausgabe des legendären ADAC Supercross statt. Schon seit Montag wurden ca. 200 LKW-Ladungen Lehmboden die Halle gebracht, um sie in eine Supercross-Strecke zu verwandeln.

Von Freitag bis Sonntag sind die internationalen Topstars der Szene in der Ruhr-Metropole zu Gast, um an drei Tagen den 'König von Dortmund' zu ermitteln.

Beide Klassen, SX1 und SX2, sind hochkarätig besetzt: Der US-erfahrenen Franzose Cédric Soubeyras (Honda) führt die SX1-Meisterschaft an. Der Amerikaner Tyler Bowers (Kawasaki) gehört zweifellos wieder zu den Mitfavoriten. Am Start stehen auch Jordi Tixier (Honda), Maxime Desprey, Thomas Ramette (Yamaha) und der Australier Matt Moss (Kawasaki). Ergänzt wird das starke Feld in Dortmund mit dem US-Amerikaner Justin Bogle, der im Jahre 2014 die Supercrossmeisterschaften an der US-Ostküste gewinnen konnte. Weitere klangvolle Namen wie Gregory Aranda (KTM), Adrien Escoffier (Husqvarna) und Boris Maillard (Suzuki) sind ebenfalls in Dortmund mit dabei. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Paul Haberland (Husqvarna).

In der SX2-Klasse gehören Thomas Do (Honda), Julien Lebeau, Lucas Imbert (Yamaha) und Yannis Irsuti (Kawasaki) zu den Favoriten. Die deutschen Hoffnungen ruhen in dieser Klasse auf Paul Bloy (KTM) und Carl Ostermann (Husqvarna).

Die Veranstaltung am Samstag ist bereits komplett ausverkauft. Für Freitag und Sonntag sind online und an der Tageskasse noch Tickets erhältlich.

Eintrittskarten sind ab 53 Euro auf www.supercross-dortmund.de erhältlich. Für ADAC-Mitglieder ist vor allem der Freitag interessant, denn auf die Tickets gibt es es einen Rabatt von zehn Prozent.

Diese Karten können über den ADAC Online-Ticketshop oder in den ADAC Service-Centern erworben werden.

Am Sonntag stehen beim Familientag die jungen Besucher im Mittelpunkt des Geschehens: Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre erhalten in allen Preiskategorien Tickets zu einem ermäßigten Preis.

Das ADAC Supercross Dortmund wird an allen drei Tagen per Livestream übertragen.

Livestreams:

Livestream Freitag, 13. Januar: Ab 19.45 Uhr

Livestream Samstag, 14. Januar: Ab 18.45 Uhr

Livestream Sonntag, 15. Januar: Ab 13.45 Uhr