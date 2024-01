Paul Haberland: Trennung vom Husqvarna-Team

Der Erfurter Paul Haberland meldete sich von einer Teststrecke des indischen Teams Mohites Racing, das an den internationalen indischen SX-Meisterschaften teilnimmt und verkündete die Trennung vom Team Sixtyseven.

Unmittelbar nach der Vorstellung des Fahrer-Lineups des deutschen Teams Sixtyseven Racing Husqvarna verkündete der Erfurter Paul Haberland das Ende der Zusammenarbeit. Haberland erklärte auf seinem Instagram-Kanal: «Es gibt Sachen, die mir schwer fallen, aber ich bin jemand, der das annimmt und weiter nach vorne in die Zukunft schaut. Jetzt ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen, Abschied von einem Team, das mir sehr geholfen hat. Ich wünsche dem Team Sixtyseven ganz viel Glück und eine erfolgreiche Saison.»

Haberland meldete sich von einer Teststrecke aus Indien. In Balewadi (Indien) findet am kommenden Wochenende der Auftakt der erstmals durchgeführten internationalen indischen Supercross-Liga statt.

Haberland veröffentlichte ein Video von einer Teststrecke des Teams 'Mohites Racing', das eines der teilnehmenden Teams in Indien ist. Er fährt dort eine Kawasaki. In der Vorankündigung ist der deutsche Starter Maximilian Werner in der Klasse 250 International genannt. Ob 'Habi' am kommenden Wochenende in Balewadi am Start stehen wird, ist offiziell noch nicht bekannt, aber nach dem Stand der Dinge sehr wahrscheinlich.

Kalender SX-Liga Indien 2024:

28.01. - Balewadi, Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex,

11.02. - Ahmedabad, EKA Arena Transstadia

25.02. - Delhi

Auf der Internetseite des Veranstalters werden Teams und Fahrer vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem die Franzosen Jordi Tixier, Cédric Soubeyras, Charles Lefrançois, Thomas Ramette, Boris Maillard und der Amerikaner Tyler Bowers. Aus Deutschland sollen Michael Kartenberg (Team BB Racing) und Nico Koch (Reise MotoSports) in der 450er Klasse antreten.