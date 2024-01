Konrad Knübben ist tot: Trauer um das Gespann-Ass 21.01.2024 - 12:02 Von Axel Koenigsbeck

© Archiv Knübben Gemeinsam erfolgreich Konrad mit Bruder und Mentor Heinrich (li.) 2013 © Archiv Knübben Noch schneller mit Wasp-Norton Knübben mit Fiedel Thiel in 1971 © Archiv Knübben Schon früh siegreich Konrad Knübben 1961 Zurück Weiter

Er war einer der erfolgreichsten Motorradsportler des DAMC und krönte seine Karriere 1974 mit dem IMBA-Meistertitel in der Motocross-Gespannklasse. Am 18. Januar verstarb Konrad Knübben 87-jährig an einer Hirnblutung.