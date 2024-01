Jordi Tixier (Honda) dominiert im indischen Pune

Jordi Tixier dominierte das erste internationale Supercross-Event in Indien

Beim ersten internationalen Supercross im indischen Pune gewann der Franzose Jordi Tixier (Honda) beide SX1-Finals sowie das All-Stars-Finale. Paul Haberland und Nico Koch erreichten die Top-10.

An diesem Wochenende fand in Indien erstmals ein internationales Supercross-Event statt. Mehr als 8000 Fans feierten im Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex von Pune den französischen Sieger Jordi Tixier, der in Indien für das Team BB Racing Honda antrat.

Thomas Ramette (Kawasaki) verfehlte mit einem 4-4-Ergebnis das Podium. Tixier gewann beide SX1-Rennen und auch das All-Star-Rennen, bei dem die besten SX1-Piloten gegen die besten SX2-Fahrer antraten.

Paul Haberland, der in Indien auf Kawasaki antrat, beendete den Tag mit einem 7-5-Ergebnis, Nico Koch belegte im ersten Rennen P9 und im zweiten Lauf P6. Michael Kartenberg beendete den Tag auf den Rängen 11 und 9.

Ergebnis SX 1 Pune (Indien):

1. Jordi Tixier (F), Honda, 1-1

2. Matt Moss (AUS), Kawasaki, 3-2

3. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 2-3

4. Thomas Ramette (F), Kawasaki, 4-4