SX-WM: Frankreich-GP gestrichen, Abu Dhabi dabei 26.06.2023 - 18:10 Von Thoralf Abgarjan

© WSX Anfang November gastiert die Supercross WM in Abu Dhabi © WSX Ob der Frankreich-Grand-Prix stattfindet oder nicht, ist derzeit ungewiss Zurück Weiter

Kurz vor Beginn der Supercross-WM in Birmingham gab der Serienpromoter der Supercross-WM, SX Global, ein Kalenderupdate bekannt. Der Frankreich-Grand-Prix am 22.7. wurde gestrichen. Hinzu kam der Abu Dhabi GP am 4.11.