SidecarCross-WM Polen: Dritter Laufrang für Prümmer 19.06.2023 - 08:30 Von Axel Koenigsbeck

© Cornelia Hoffmann Starke Leistungen gepaart mit Technik-Pech: Die WM-Zehnten Marco Heinzer/Ruedi Betschart

Während die Titelverteidiger Etienne Bax/Ondrej Cermak in der Motocross-Gespann-WM in die Siegerspur zurückfanden, freuten sich Tim Prümmer/Jarno Steegmans in Danzig über einen dritten Laufrang.