Portimão: Kawasaki auf Pole – keine KTM in den Top-17

Loris Veneman holte sich die zweite Pole-Position in Folge

Die Supersport-WM 300 geht in Portimão bereits in ihre sechste Runde. Die Superpole entschied Kawasaki-Pilot Loris Veneman für sich, stark auch Yamaha. KTM hatte dagegen große Schwierigkeiten.

Der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft sieht in diesem Jahr für die Supersport-WM 300 nur noch ein freies Training vor. In der 20-minütigen Session fuhr Most-Dominator Loris Veneman (Kawasaki) in 1:55,106 min die schnellste Zeit. Bester KTM-Pilot war Jeffrey Buis mit fast 2 sec Rückstand auf Platz 20.

Am Freitagnachmittag folgte um 17:10 Uhr mitteleuropäischer Zeit bereits die Superpole. Das 25-minütige Qualifying in Portimão fand bei bestem Wetter und über 30 Grad Celsius statt.

Unabhängig voneinander passierten in der Anfangsphase zwei Stürze, weshalb die Session nach nur fünf Minuten unterbrochen wurde. Auf der Hauptgeraden kamen sich Ruben Bijman (Kawasaki) und Gaststarter Dinis Borges (Kawasaki) in die Quere. Der Niederländer stürzte, dessen Motorrad auf der Rennstrecke liegenblieb. Außerdem stürzte mit Buis ein weiterer Niederländer – der KTM-Pilot hatte zuvor in 1:56,712 min die bis dahin schnellste Zeit gefahren.

Bei Restart der Session übernahm Veneman das Kommando und brannte in 1:55,745 min die erste ernst zu nehmende Rundenzeit in den heißen Asphalt. Anschließend schraubte der 17-Jährige die Bestzeit auf eine 1:55,550 min herunter.

Zur Einschätzung: Den Pole-Rekord hatte im vergangenen Jahr Juan Perez Gonzalez (Kawasaki) in 1:54,428 min aufgestellt. Den Rundenrekord hält, ebenfalls seit 2023, der Deutsche Dirk Geiger (KTM) in 1:55,113 min.

Die unglaubliche Hitze verhinderte, dass der Pole-Rekord in Gefahr war. Es blieb bei der Pole durch Veneman, der in der Schlussphase eine 1:55,399 min aus seiner Ninja 400 quetschte. Die erste Reihe komplettierten Mikro Gennai (Kawasaki) und Matteo Vannucci (Yamaha).

Ungewöhnlich für die 300er-Weltmeisterschaft: Nur die Top-10 blieben innerhalb einer Sekunde.

Einen harmlosen Sturz fabrizierte bei Halbzeit WM-Leader Inigo Iglesias, der seine Kawasaki aber persönlich zum Check zurück an die Box brachte, die Superpole fortsetzen konnte und noch Startplatz 7 erreichte.

Der Spanier Julio Garcia stellte die beste Kove auf Startplatz 12. Die KTM-Piloten stehen im ersten Lauf vor einer Herausforderung. Buis und Freudenberg-Teamkollege Phillip Tonn starten hintereinander von den Positionen 18 und 19.