Freudenberg jubelt: WM-Debütant Svendsen vorne dabei

Das Team Freudenberg KTM Paligo trat im Rahmen der Supersport-300-WM in Most mit drei Fahrern an. Von denen sorgte ausgerechnet Neuling Oliver Svendsen für das Highlight.

Gute Performance aller drei Fahrer, doch die Ergebnisse spiegelten dies, teils unverschuldet, nicht wider. So könnte die Kurzfassung des Heimspiels des Teams Freudenberg KTM Paligo im Rahmen der Supersport-300-WM in Most lauten. Zumindest durfte sich die Bischofswerdaer Truppe um Michael und Carsten Freudenberg über einen Glanzpunkt auf dem Papier freuen – und für diesen sorgte ausgerechnet Oliver Svendsen.

Der 20-jährige Däne ist in diesem Jahr neu in der IDM-Abteilung des breit aufgestellten sächsischen Rennteams und erhielt in Most als aktueller Tabellenzweiter die Chance eines Gastspiels in der WM. Im ersten Lauf am Samstag mischte er vom 16. Startplatz kommend in der sechsköpfigen Spitzengruppe mit. Wenngleich er mit 0,477 sec hinter Sieger Loris Veneman «nur» Sechster wurde, hatte er eine wohlschmeckende Kostprobe seines Talents abgegeben und zugleich einen weiteren Beweis für das hohe Niveau in der IDM angetreten.

Tags darauf brauste er vom dritten Startplatz in der ersten Reihe los und hielt sich beim neuerlichen Hauen und Stechen in der diesmal 20 Fahrer umfassenden Spitzengruppe meist im Mittelfeld auf. In der zehnten von zwölf Runden bezahlte Svendsen seine Angriffslust mit einem Sturz, was der guten Gesamteinschätzung durch seine Teamchefs keinen Abbruch tut. So sagte dazu der Senior auf der Kommandobrücke, Michael Freudenberg: «Es ist natürlich so, dass wir uns alle ein bisschen mehr erhofft haben, zumal wir bei der IDM vor vier Wochen in Most mit den Gaststartern aus der WM nicht schlecht dabei waren. Es war eine gute Vorstellung, vor allem von Oliver, und wir waren insgesamt gut bei der Musik. Das Einzige, was fehlte, sind die Ergebnisse. Das Motorrad ist absolut konkurrenzfähig, da gibt es gar keine Frage.»

Zufrieden war auch der Shootingstar im Team, wenngleich bei ihm nach dem zweiten Rennen im Gespräch mit SPEEDWEEK.com noch etwas Wehmut mitschwang. «Ich bin happy über den Samstag, aber von meinem Job am Sonntag ein bisschen enttäuscht. Ich bin von Platz 3 gestartet und hatte wieder die Chance, auf dem Podest zu sein. Der erste Schritt war gut, aber am Sonntag hatte ich nicht dieses gute Gefühl fürs Motorrad und bei mir selbst», gab Oliver Svendsen zu Protokoll.

Dennoch überwog bei ihm die Freude über seine Gesamtleistung: «Ich war nur ein Wildcard-Fahrer und bin super happy mit Platz 6. Ich war hier, um der Welt meinen Namen für die nächsten Jahre zu zeigen. Ich denke, das habe ich getan.»

Zunächst hat er aber erst noch in der IDM ein großes Ziel: Vor ihm liegt in der Tabelle lediglich Teamkollege Jeffrey Buis, doch hat der Niederländer planmäßig nur die ersten IDM-Läufe 2024 zu Trainingszwecken mitgenommen. Abweichend davon wäre sein nochmaliges Mitwirken beim übernächsten Lauf Mitte August in Assen keine große Überraschung.

Drei Punkte hinter Buis liegend hat Oliver Svendsen vor Schleiz an diesem Wochenende deren 33 Vorsprung auf Ruben Bijman, ebenfalls aus dem Land der Tulpen und auf einer Freudenberg-KTM sitzend. «Mein nächster Schritt ist, die IDM zu gewinnen und danach möchte ich in die Weltmeisterschaft aufsteigen. Das ist mein Ziel seit vielen Jahren und nun ist es Zeit, das zu tun», hat der Südskandinavier noch etwas unkonkrete Pläne.

Dennoch favorisiert er dazu das Team Freudenberg. «Ich denke, dass ich nach diesem Wochenende ganz gute Chancen habe. Ich fahre jetzt für KTM und mag das Bike und das Team. Ich hoffe, dass ich für nächstes Jahr einige Optionen habe, dann ist es leider eine Frage des Preises. Aber mein jetziges Team ist meine erste Option.»

Wenngleich Phillip Tonn als IDM- und WM-Stammfahrer des Freudenberg-Teams etwas im Schatten von Oliver Svendsen stand, hatte er eigentlich kein schlechtes Wochenende. Am Samstag startete er von der 23. Position und fuhr sich schnell in die um Platz 7 kämpfende Verfolgergruppe. Allerdings wollte er für einen Moment etwas zu viel und stürzte nach einem Feindkontakt.

Am Sonntag verpasste er den Anschluss zur großen Spitzengruppe. Nachdem diese sich sukzessive dezimiert hatte, ging es im kleinen Grüppchen dahinter sogar noch um den letzten WM-Punkt. Beim Sprint zur Ziellinie hatte der Wahl-Thüringer jedoch mit 0,020 sec das Nachsehen und wurde 16.

«Vom Speed her und im ersten Rennen bis zu meinem Sturz konnte ich zeigen, dass ich mithalten kann, nur steht leider wieder nichts auf dem Zettel», begann Phillip sein Fazit zum Wochenende. «Es ist mein Job als Rennfahrer, Leute vor mir zu überholen. Die fahren aber alle nicht langsam, sodass das immer mit Risiko verbunden ist. Auf der einen Seite muss man was riskieren und sich Respekt verschaffen, andererseits kann es dann auch mal einen Tick zu viel sein.»

Am bevorstehenden Wochenende kommt er auf dem Schleizer Dreieck zu seinem IDM-Heimrennen. Dort errang Tonn vor Jahresfrist seinen ersten IDM-Sieg und ist frohen Mutes, in diesem Jahr Ähnliches zu erreichen. «Da freue ich mich schon sehr darauf. Mein Ziel ist auf jeden Fall, beide Rennen zu gewinnen. Schleiz ist eine meiner Lieblingsstrecken. Ich bin zwar im vorigen Jahr das erste Mal dort gefahren, aber ich habe sie sofort ins Herz geschlossen.»