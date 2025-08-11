Montoya: Verstappen – das wird der neue Stallgefährte

​Der Kolumbianer Juan Pablo Montoya behält den Puls am GP-Sport. Er ist oft vor Ort, weil sein Sohn Sebastian in der Formel 2 fährt. GP-Sieger Montoya hat sich Gedanken über Red Bull Racing gemacht.

Juan Pablo Montoya gehört zu jenen Piloten, die vom puren Talent her potenzielle Formel-1-Weltmeister waren. Der heute 49-jährige Kolumbianer hat schon mehrfach offen zugegeben, dass er vielleicht aus seinen Möglichkeiten zu wenig gemacht hat.

Dennoch reichte es zu sieben GP-Siegen und dem dritten WM-Schlussrang 2002 und 2003. Und das gibt uns die Brücke zu Red Bull Racing und den RBR-Stallgefährten von Max Verstappen. Nur Daniel Ricciardo und Sergio Pérez haben für Red Bull Racing Siege geschafft, die meisten Teamkollegen nagten hingegen sehr hartes Brot – Pierre Gasly, Alex Albon und Liam Lawson mussten ihre Cockpits vorzeitig räumen, Yuki Tsunoda tut sich derzeit sehr schwer, wird die Saison jedoch zu Ende fahren.

Der 94-fache GP-Teilnehmer Juan Pablo Montoya glaubt zu wissen, wie der nächste Stallgefährte von Verstappen heisst. JPM sagt bei W Radio Colombia: «Obschon Formel-2-Fahrer Avid Lindblad schon an einem GP-Training teilgenommen hat für Red Bull Racing, ist er meiner Ansicht nach noch nicht weit genug für eine Beförderung zum Stammfahrer dort.»



Für Montoya ist klar: Weder Liam Lawson noch Yuki Tsunoda fahren 2026 für Red Bull Racing. «Ich glaube vielmehr, dass der Franzose Isack Hadjar von den Racing Bulls zu Red Bull Racing versetzt wird.»



Hadjar begann die Saison in Australien mit einem Ausfall noch vor dem Start, von diesem Tiefschlag erholte er sich sehr gut: zwei siebte Startplätze in China und Japan, elfter Platz in Shanghai, erste Punkt auf P8 in Suzuka.



Es folgten P13 in Bahrain und P10 in Saudi-Arabien sowie Rang 11 in Miami, dann setzte der Pariser zu einem Höhenflug ab: Neunter in Imola, Sechster in Monaco, Siebter in Spanien.



Seither ist der Hadjar-Express ein wenig ins Stocken gekommen – P16 in Kanada, P12 in Österreich, Unfall mit Antonelli in Silverstone, Letzter in Belgien, Elfter in Ungarn.



Auch wenn es derzeit an WM-Punkten mangelt, hält Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko auf den jungen Franzosen grosse Stücke.







