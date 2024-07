Loris Veneman (Kawasaki): 300er-WM-Titel ist möglich

Nach dem Meeting in Most ist die Supersport-WM 300 offener denn je. Doppelsieger Loris Veneman ist auch für Portimão zuversichtlich und kann sich sogar Hoffnungen auf den WM-Titel machen.

Mit der Pole-Position und Siegen in beiden Rennen war Loris Veneman in Tschechien der dominierende Pilot. Tatsächlich profitierte der Teenager von einer Strafe gegen den Spanier, denn im zweiten Rennen brauste der Niederländer 0,001 sec hinter Iglesias als Zweiter über die Ziellinie – es wäre das knappste Finish in der 300er-WM gewesen. Wegen einer unsportlichen Aktion wurde Iglesias aber auf Platz 2 zurückgestuft.

«Es ist wirklich perfekt gelaufen, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können», schmunzelte der Veneman. «Vier Runden vor dem Ende gab es einen heftigen Unfall direkt vor mir. Ich musste Gas herausnehmen und ausweichen. Dabei verlor ich etwa 1,5 sec auf Inigo, aber zwei Runden vor Schluss holte ich auf und am Ende holte ich mir den Sieg im Windschatten auf der Zielgeraden.»

Seinen ersten Sieg in der Nachwuchsserie fuhr der 17-Jährige von Startplatz 15 in Aragon 2023 im ersten Lauf ein. In Most gelang ihm der erste Doppelsieg seiner Karriere.

Weil WM-Leader Inigo Iglesias die Plätze 5 und 2 erreichte, verkürzte der Sohn des früheren Rennfahrers Barry Veneman seinen Rückstand an nur einem Wochenende von 42 auf lediglich 23 Punkte. «Es war ein perfektes Wochenende für mich», weiß der Teenager. «Jetzt bin ich Gesamtdritter mit nur 23 Punkten auf den Ersten. Natürlich ist der Titel immer das Ziel, also werde ich mein Bestes geben, um die Ergebnisse in Portimão zu wiederholen. Im vergangenen Jahr war ich dort wirklich schnell.»