Portimão, Lauf 1: Kawasaki-Sieg, Kove auf dem Podest

Im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Portimão setzte sich Kawasaki-Pilot Mirko Gennai durch. Marc Garcia brachte die chinesische Kove auf der dritten Position ins Ziel. Beide Freudenberg KTM-Piloten in den Punkten.

Wie vor drei Wochen in Most brauste der Niederländer Loris Veneman (Kawasaki) am Freitag auch in der Superpole in Portimão auf Startplatz 1. Die erste Reihe komplettierten sein MTM Kawasaki-Teamkollege Mirko Gennai sowie Galang Hendra Pratama (Yamaha).

KTM-Aushängeschild Jeffrey Buis qualifizierte sich lediglich auf Position 18. Unmittelbar dahinter sein Freudenberg-Teamkollege Phillip Tonn – aber der 18-Jährige wurde wie 13 (!) andere Piloten wegen Bummelns ans Ende der Startaufstellung versetzt. Dadurch spülte es Buis auf Platz 11 nach vorn, für Tonn ging es dagegen zurück auf 27.

Der Start erfolgte ungewohnt spät um 15:30 Uhr Ortszeit – normalerweise finden die Rennen der Nachwuchsserie bereits um 12:45 Uhr statt. Das Rennen über elf Runden verlief typisch für die umkämpfte Serie mit vielen Überholmanövern und Führungswechseln. Auf der langen Geraden schon sich das Feld durch Windschatten immer wieder zusammen.

Ganz vorn setzten sich zunächst Veneman und Kove-Pilot Marc Garcia ab. Der Spanier ist der erste Weltmeister der 300er-Serie und fuhr mit dem chinesischen Motorrad bereits auf das Podest. Nach einigen Runden fuhr Gennai die Lücke zu, zwei Runden vor dem Ende mischte sich auch WM-Leader Iglesias in den Kampf um den Sieg ein.

Die letzten Runden hatten es in sich. Die Positionen an der Spitze änderten sich praktisch in jeder Kurve und jeder Pilot lag zumindest kurzzeitig in Führung. Am Ende waren auch die Verfolger wieder dran und plötzlich hatten acht Piloten die Chance auf den Sieg.

Als Iglesias das Hinterrad von Veneman touchierte und stürzte, nutzte Gennai das Durcheinander, um sich einige Meter abzusetzen und seinen ersten Saisonsieg einzufahren. Zweiter wurde Carter Thompson (Kawasaki) aus der Verfolgergruppe. Der Australier ersetzt bei RT Motosport by SKM den verletzten Petr Svoboda. Dritter wurde Garcia mit der Kove.

Die KTM-Piloten fuhren ein starkes Rennen. Mit einem fantastischen Start brachte sich Buis auf Platz 6 in der ersten Kurve. Der aktuelle Weltmeister behauptete sich die meiste Zeit in den Top-5 und kreuzte als Siebter die Ziellinie. Tonn kam als 22. aus der ersten Runde und kämpfte sich konsequent bis auf Position 12 nach vorn.

So lief das Rennen:

Start: Veneman vor Vannucci und Gennai in die erste Kurve. Buis Sechster! WM-Leader Inigo Iglesias wäre in Kurve 1 fast gestürzt und reiht sich auf Platz 13 ein.



Runde 1: Veneman vor Kove-Pilot Marc Garcia und Gennai. Buis weiter auf Platz 6, Tonn auf 21.



Runde 2: Veneman und Garcia 1,6 sec vor Buis und Bartolini.



Runde 3: Garcia wirkt stärker und liegt auf der Linie knapp vor dem Niederländer. Auf Platz 3 hat sich Gennai durchgesetzt. Buis und Iglesias kämpfen um Platz 4. Tonn auf 18.



Runde 4: Gennai (3.) 1,2 sec hinter Veneman und Garcia. Buis Fünfter.



Runde 5: Die Top-2 fahren langsamer als ihre Verfolger. Der Vorsprung schmilzt auf nur noch 0,5 sec zusammen. Buis (5.) 2 sec zurück.



Runde 6: Garcia hat das Kommando übernommen und leistet Führungsarbeit. An seinem Hinterrad die MTM-Piloten Veneman und Gennai. Tonn auf P15. Schnellste Runde Vannucci in 1:54,862 min.



Runde 7: Die Positionen der Top-3 an der Spitze ändern sich in jeder Kurve. Buis weiter Fünfter, Tonn auf 14.



Runde 8: WM-Leader Iglesias (4.) nur noch 0,7 sec hinter der Spitze.



Runde 9: Veneman vor Garcia, Iglesias und Gennai. Buis (5.) unter Druck von Thompson. Tonn auf 13.



Runde 10: Iglesias, Gennai, Garcia und Veneman innerhalb nur 0,2 sec. Buis verliert zwei Positionen.



Letzte Runde: Gennai gewinnt vor Thompson und Garcia. Iglesias stürzt. Buis Siebter, Tonn Zwölfter.