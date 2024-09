KTM-Triumph in Magny-Cours: Dieser Sieg war wichtig

Im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Magny-Cours erlebten wir einen genialen Moment von Jeffrey Buis. Der Freudenberg-Pilot sorgte für den zweiten Saisonsieg von KTM und machte auch in der Gesamtwertung einen Sprung.

Mit der Verpflichtung von Jeffrey Buis gelang dem sächsischen Freudenberg-Team für die diesjährige Supersport-WM 300 ein Coup. Der Niederländer ist zweifacher Weltmeister der Nachwuchsserie und mit 13 Siegen Rekordhalter. 2024 gewann Buis das erste Rennen in Barcelona und am Sonntag den zweiten Lauf in Magny-Cours.

Wie der 22-Jährige aus Meppel im turbulenten Rennen die Übersicht und einen klaren Kopf behielt, war beeindruckend. Der erste Startversuch wurde abgebrochen, weil die Yamaha von David Salvador Flüssigkeit verlor. Zu diesem Zeitpunkt führte Buis das Rennen an. «Trotzdem musste ich wieder von Platz 10 starten», wunderte sich Buis. «Wenn so die Regeln sind, okay, aber am Ende machte es nichts, weil ich nach einer Runde wieder vorne lag. Ich habe ein ausgezeichnetes Feeling mit dem Bike.»

Der Restart erfolgte über sieben Runden und Buis fuhr sechsmal als Führender über die Linie, was in der umkämpften 300er-WM nur selten zu sehen ist. Der für seinen guten Renninstinkt bekannte KTM-Pilot erkannte im Finale die Gelegenheit, einen Vorsprung von 0,5 sec herauszufahren und das Rennen für sich zu entscheiden. «Es ist unglaublich, wieder auf dem obersten Podest zu stehen, vor allem in einem solchen Rennen», stöhnte Buis. «Wir brauchten den Sieg – für das Team und für alle bei KTM, die an diesem Projekt arbeiten und das Ergebnis verdient haben. Auch für mich war der Sieg wichtig, denn auch wenn ich noch einen ordentlichen Rückstand habe, brachte er mich zurück in die Meisterschaft.»

Die Gesamtwertung wird seit Magny-Cours mit 164 Punkten vom Indonesier Aldi Mahendra (Yamaha) angeführt, der die Plätze 2 und 3 erreichte. Buis belegt mit 111 Punkten den vierten WM-Rang.