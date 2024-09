Aragon, Lauf 2: Tonn (12./KTM) fährt schnellste Runde

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 in Aragon wurde abgebrochen und neu gestartet. Den Sieg räumte Kawasaki-Pilot Mirko Gennai ab. KTM-Pilot Phillip Tonn fuhr ein starkes Rennen.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen wird seit diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 das Ergebnis der Superpole. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

Kurioserweise führte dies in Aragon dazu, dass kein Fahrer aus den Top-5 in den ersten drei Startreihen zu finden ist. So nahm im zweiten 300er-Lauf Gustavo Manso (Yamaha), Jose Osuna (Kawasaki) und Jeffrey Buis (KTM) die ersten drei Plätze ein. Die Top-3 vom ersten Lauf, Inigo Iglesias (Kawasaki), Julio Garcia (Kove) und Loris Veneman (Kawasaki) bekamen dagegen die Positionen 15, 13 und 10 zugewiesen.

Der erste Start wurde in Runde 3 nach einem Sturz der Yamaha-Piloten Margo Gaggi und Galang Hendra Pratama abgebrochen. Der Bergung des Indonesiers nahm einige Zeit in Anspruch. Der Restart über sieben Runden erfolgte mit der ursprünglichen Aufstellung.

In der Nachwuchsserie ist die Startposition nicht so entscheidend wie in den leistungsstärkeren Rennklassen und die stärksten Piloten sortierten sich schnell in der vorderen Gruppe ein. Typisch für die Rennen der Nachwuchsserie bildete sich an der Spitze eine große Gruppe, in der sich Positionen ständig änderten. Nach vier Runden trennten die Top-16 lediglich 2 sec und der Ausgang völlig offen.

In der Schlussphase hatte Mirko Gennai ein gutes Gespür und übernahm im richtigen Augenblick die Führung. Mit dem Sieg sicherte der Italiener Kawasaki den vorzeitigen Gewinn der Markenwertung. Mit nur 0,006 sec Rückstand wurde Mahendra Zweiter und Osuna Dritter.

Bester KTM-Pilot im Ziel war Jeffrey Buis auf Platz 8, überzeugend jedoch die Vorstellung von Teamkollegen Phillip Tonn. Der Sachse kam als 22. aus der ersten Runde und orientierte sich konsequent nach vorn. Als Zwölfter auf der Ziellinie fuhr der 19. Jährige seine erste schnellste Rennrunde.

So lief das Rennen:

Start: Buis vor Manso und Osuna in die erste Kurve. Veneman und Garcia auf Platz 9 und 10, Igleasias auf 15.



Runde 1: Thompson vor Buis und Osuna. Tonn auf 22.



Runde 2: Gennai in 2:06,929 min mit der schnellsten Runde. Die Top-9 innerhalb einer Sekunde. Garcia und Veneman in der vorderen Gruppe, Iglesias als Zehnter nicht.



Runde 3: Osuna vor Julio Garcia, Vannucci und Mahendra. Iglesias mit einer starken Runde in 2:06,331 min vor auf Platz 6. Buis 10., Tonn auf 19.



Runde 4: Vannucci vor Mahendra und Garcia. Phillip Tonn (17.) in 2:05,823 mit der schnellsten Runde!



Runde 5: Mahendra und Veneman vorn. Igleasias erhält eine doppelte Long-Lap-Penalty.



Runde 6: Veneman erstmals in Führung. Sturz Mogeda und Ercolani. Tonn auf 13.



Letzte Runde: Gennai gewinnt vor Mahendra Osuna. Veneman Fünfter, Buis auf 8, Tonn Zwölfter.