Inigo Iglesias: Lobgesang auf Kawasaki – und Abschied

In der diesjährigen Supersport-WM 300 war Inigo Iglesias ein tragischer Held. Nun wechselt der starke Spanier von Kawasaki zu Triumph und damit auf ein Next-Generation-Motorrad. Sein Abschied ist emotional.

Als Champion der IDM Supersport 300 kehrte Inigo Iglesias mit RT Motorsport by SKM in die diesjährige Weltmeisterschaft zurück und kämpfte mit seinem Kawasaki-Team bis zum Saisonfinale in Jerez um den Titel. Das an sich war schon erstaunlich, denn der 22-Jährige hatte drei Nuller (zwei Rennstürze, einen Defekt). Als der Spanier im Warm-up am Samstag stürzte und sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zuzog, waren alle Hoffnungen dahin und er beendete die Saison als WM-Dritter.

Weil sich die deutsch-niederländische Truppe mit dem Saisonende auflöste, musste sich Iglesias ein neues Team suchen. Nach insgesamt fünf Jahren mit der Ninja 400 trennt sich der dreifache Sieger damit auch von Kawasaki. Für Iglesias ein einschneidendes Ereignis.



«Ich erlebte unglaubliche Momente an der Seite von Kawasaki. Zuerst mit SMW-Racing, ab 2023 mit RT Motorsports by SKM. Vielen Dank an Rob, Frank und all die Jungs. Ihr habt mir alles gegeben, was ich benötigte, um um Titel und Podiumsplätze zu kämpfen – ihr seid definitiv ein Top-Team», streute Iglesias seiner Crew Rosen. «Ihr seid eine Gruppe großartiger Menschen und Profis mit Top-Arbeitsmethoden, in die meine Mutter Arantxa und ich perfekt hineinpassten. Wir hätten mehr verdient, aber so ist das Leben.»

Iglesias weiter: «Ich nehme alles mit, was ich von guten Leute wie Rob, Frank, Franky, Bernd, Udo, Lothar, Arjen, Robbin, Ritschi und anderen gelernt habe. Ich bin glücklich, weil ich als Kind zu Kawasaki gekommen bin und als Mann gehe. Besonders dank Fabien und Steve von Kawasaki Europe. Außerdem habe ich mich während der IDM mit Jürgen und Marco von Kawasaki Deutschland sehr wohlgefühlt. Ihr habt mich wirklich gut behandelt. Ich habe nur gute Worte für euch alle. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass sich unsere Wege in der Zukunft mit ähnlichen Zielen wieder treffen können.»

Seit Freitagmorgen steht fest: Iglesias wechselt zu Triumph und wird im IDM-Team von Denis Hertrampf die Supersport Next-Generation bestreiten.



«Meine Idee, in die Supersport NG zu wechseln und den nächsten logischen Schritt zu machen, war vorprogrammiert», erklärte der Spanier. «Ich habe mir 2024 alle nationalen Meisterschaften angeschaut und bin mir sicher, eines der besten Supersport-Teams gefunden zu haben. Nach dem ersten Gespräch mussten nur noch die Formalitäten geklärt werden, fertig. Jetzt gilt es für mich, wieder 100 Prozent fit zu werden.»