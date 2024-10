Yamaha-Belohnung: Champion Mahendra darf aufsteigen

Asiatische Top-Piloten kamen bisher vornehmlich aus Japan, mit dem Gewinn der Supersport 300 schrieb Aldi Mahendra als erster Weltmeister aus Indonesien Geschichte. Yamaha befördert ihn in die Supersport-WM 2025.

Ältere Motorradsport-Fans kennen die Namen japanischer Weltmeister. Aber sei es Daijiro Katoh 2001 in der 250er-WM oder ein Kazuto Sakata, der 1994 und 1998 in der 125er-Kategorie triumphierte, diese Erfolge liegen lange zurück. In jüngerer Vergangenheit haben Rennfahrer aus Spanien und Italien in Weltmeisterschaften auf der Rundstrecke den Ton angegeben.

In der Superbike-WM und ihren Rahmenserien gab es noch nie einen Weltmeister aus Asien. Mehrmals knapp daran gescheitert ist Noriyuki Haga mit drei Vizeweltmeisterschaften (2000, 2007 und 2009). Aber nun geht mit Aldi Mahendra in der Supersport-WM 300 ein neuer Stern auf.

In seiner Rookie-Saison ging der 18-Jährige nach Platz 3 im ersten Lauf mit 22 Punkten Vorsprung auf den Niederländer Loris Veneman (Kawasaki) in das letzte Saisonrennen in Jerez. Mit Platz 6 holte sich Mahendra den WM-Titel – als erster Indonesier und als erster Asiate überhaupt im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft! Mahendra gewann ein Rennen und stand in acht von 16 Läufen auf dem Podium.

«Das ist unglaublich und seit meiner Kindheit mein Traum. Ich sah meinen Bruder hier fahren und wollte es ihm nachmachen. Jetzt habe ich als erster Indonesier eine Weltmeisterschaft gewonnen», jubelte der Yamaha-Pilot. «Ich danke meinem Team und besonders meinem Bruder und meiner ganzen Familie. Auch allen Menschen aus Indonesien, die mich aus der Ferne unterstützt haben. Es war eine großartige Saison.»

Dass sich der Yamaha-Pilot in seiner ersten WM-Saison als Top-Pilot etablieren würde, konnte man erwarten. 2023 lernte Mahendra im R3-Cup die meisten Rennstrecken kennen. Mit fünf Siegen wurde der Teenager Gesamtzweiter. Und bei Gaststarts in der WM in Most 2023 gewann Mahendra das zweite Rennen.

Mahendra wird 2025 in die Supersport-WM aufsteigen und im Yamaha-Team Evan Bros neben Can Öncü eine neue R9 pilotieren.