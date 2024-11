Triumph Team holt Inigo Iglesias: IDM statt WM

Noch vor Kurzem gehörte der Spanier zu den Titelkandidaten in der Supersport 300-WM. Jetzt steigt Inigo Iglesias mit der Triumph von Denis Hertrampf in die IDM Supersport um. Als Ex-IDM-Meister kennt er sich aus.

Den Namen Inigo Iglesias hat man in der IDM schon öfters gehört. Immerhin hatte sich der Spanier aus der Nähe des baskischen San Sebastian in der Saison 2023 den Titel in der 300er-Klasse geholt, bevor er dann in die WM wechselte, wo er ebenfalls rasch zu den Favoriten zählte. Aktuell kuriert er eine Verletzung am rechten Schienbein aus, die er sich beim letzten Lauf der WM zugezogen hatte. Nach rund vier Wochen Genesungszeit ist sicher, dass er für die kommende Saison wieder voll fit sein wird.

«Bereits nach dem ersten persönlichen Gespräch war eigentlich alles klar», berichtet Teamchef Denis Hertrampf. «Inigo hat mich per Telefon kontaktiert. Wir haben uns in einem längeren Telefonat über zukünftige Planungen und Ziele ausgetauscht. Es ist sehr selten, dass ich das sagen kann, aber unsere Ideen und Pläne deckten sich zu 100%. Ich bedanke mich bei Inigo für das Vertrauen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.»

Technikchef Lothar Kraus fügt hinzu: «Denis und ich ergänzen uns sehr gut. Die Sichtweisen, die Art und Weise wie wir den Sport umsetzen wollen und auch die Team-Idee decken sich nahezu perfekt. Wir haben nach dem Hockenheim-Finale einige Fahrer angeschaut und hatten Inigo als einen unserer Wunschkandidaten auf dem Zettel. Als Denis mich informiert hat, dass mündlich schon alles fix ist, habe ich gedacht, er nimmt mich auf die Schippe. Umso mehr hat es mich gefreut, dass dem nicht so ist. Mit Inigo planen wir langfristig, aber zunächst konkret für die Saison 2025.»

Die WorldSSP 300-Saison 2024 beendete der 22-jährige als Gesamtdritter. Mit dem Triumph Germany Racing Team möchte er den Schritt in die Supersport Next Generation vollziehen, und das gerne sehr erfolgreich. Inigo Iglesias kennt Denis Hertrampf und seine motorsportlichen Aktivitäten sehr gut. Wie seine Zukunft aussehen soll, verrät er ebenfalls: «Ich kannte Denis schon aus meiner Zeit in der IDM Supersport 300. Wir hatten einige Male Kontakt und es war immer detailliert, fachlich exzellent und sehr vertraut. Die Historie von ihm und Lothar Kraus ist bemerkenswert. Gemeinsam haben Sie unglaublich viel Erfahrung. Soweit ich weiß, hat Hertrampf Racing einen Weltmeistertitel in der EWC und Lothar Kraus Meistertitel in der IDM gewonnen, außerdem noch Laufsiege in der Supersport Weltmeisterschaft. Meine Idee, in die Supersport NG zu wechseln und den nächsten logischen Schritt zu machen, war vorprogrammiert. Ich habe mir das ganze Jahr 2024 über die nationalen Meisterschaften angeschaut und bin mir sicher, eines der besten Supersport Teams gefunden zu haben. Nach dem ersten Gespräch mussten nur noch die Formalitäten geklärt werden, fertig. Jetzt gilt es für mich erstmal wieder 100% fit zu werden. Ich freue mich schon sehr auf das erste Zusammentreffen und die ersten Trainingssessions. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf, aber die Team-Vorstellung wird am 10. Januar beim Supercross in Dortmund sein. Da freue ich mich schon sehr drauf.»