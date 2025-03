Trotz WM-Ausstieg: Ein Team von Kove wird überleben

Am 23. Januar berichtete SPEEDWEEK.com, dass der chinesische Hersteller Kove sein Werksteam in der Supersport-300-WM einstampft. Zwei Motorräder bleiben uns für 2025 dennoch erhalten.

Seit 2023 ist Kove in der Supersport-WM 300 engagiert und beeindruckte auf Anhieb. Nachdem man die überforderten chinesischen Fahrer durch Marc Garcia ersetzt hatte, bewies sich die 321RR auf Augenhöhe mit der Konkurrenz. Das erste Podium gelang 2024 Namensvetter Julio Garcia in Barcelona, den ersten Sieg holte ebenfalls der Teenager beim Finale in Jerez. In der Gesamtwertung belegten die beiden Spanier die Plätze 4 und 6.

In der Saison 2025, die letzte der 300er-Kategorie, wollte Kove ursprünglich unverändert mit den beiden Garcias antreten, der Titelgewinn war das erklärte Ziel. Mit dem irischen Team 109 Retro Traffic sollte sogar erstmals eine zweite Mannschaft mit Kove-Maschinen ausgerüstet werden, als Piloten wurden Benat Fernandez und Daniel Mogeda verpflichtet.

Kein anderer Hersteller hat in den vergangenen Jahren so viel Geld in der Supersport-300-WM investiert wie Kove, die chinesische Firma wollte unbedingt schnellstmöglichen Erfolg haben. Als Kove-Erfinder Zhang Xue, ein sportbegeisterter Enthusiast, die Firma verließ, zog ein anderer Geist ein und wirtschaftliche Erwägungen rückten in den Vordergrund.

Das neue Top-Management bei Kove kam zu dem Entschluss, dass es keinen Sinn macht, weiterhin Geld in eine sterbende Kategorie zu investieren. Stattdessen konzentriert sich die Firma auf die Entwicklung der neuen Vierzylindermaschine 450RR. Diese kommt 2025 erstmals in der Britischen Meisterschaft in der Sportbike-Klasse zum Einsatz. 2026, wenn die Sportbikes die 300er in der Weltmeisterschaft als neue Einstiegsklasse ablösen, wird Kove auch dort dabei sein.

Die 300er-Werksmotorräder aus dem Vorjahr wurden an das Team 109 Retro Traffic übergeben, womit wir in der Ende März in Portimao beginnenden Saison 2025 immerhin zwei Kove in der Startaufstellung sehen werden.