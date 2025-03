Portimão, Superpole: Phillip Tonn mit KTM in Reihe 1

Während sich der einzige Kove-Pilot im Teilnehmerfeld der Supersport-WM 300 in Portimão die Pole-Position sicherte, stellte Phillip Tonn seine Freudenberg-KTM auf Startplatz 3.

Die Superpole der Nachwuchsserie bildete am Freitag den Abschluss. Das Wetter mit viel Sonnenschein war prächtig.

Im ersten Training der Supersport-WM 300 am Vormittag begeisterten die KTM-Piloten Phillip Tonn und Jeffrey Buis auf den beiden vorderen Positionen. Tonn legte auch im Qualifying in 1:55,321 min nach der ersten fliegenden Runde die schnellste Zeit vor und führte in der Anfangsphase um fast 0,4 sec.

Zum Vergleich: Den Pole-Rekord stellte 2023 Jose Perez (Kawasaki) in 1:54,421 auf.

Bei Halbzeit der 25-minütigen Session führte unverändert der Sachse vor den Yamaha-Piloten Unai Catalayud und Humberto Maier sowie den Kawasaki-Fahrern Carter Thompson und Mirko Gennai. Als Sechster lag Buis über eine Sekunde hinter seinem Freudenberg-Teamkollegen.

Weil die 300er-WM seit 2024 nur noch ein Training hat, beschäftigten sich die Piloten aber zunächst mit der Abstimmung ihrer Motorräder für die Rennen und gingen erst ganz am Ende auf Zeitenjagd. In den letzten sechs Minuten blitzten die ersten Sektoren auf – unter anderem bei Catalayud, der aber stürzte. Buis verbesserte sich derweil auf Platz 3.

Typisch für die Nachwuchsserie bildeten sich Pulks mit vielen Piloten. Im Windschatten auf der langen Geraden übernahm Benat Fernandez mit der einzigen Kove in 1:55,238 min die Führung.

Die Superpole lief noch zwei Minuten, aber gelbe Flaggen nach Stürzen machten es und in der Schlussphase schwer, eine schnelle Rundenzeit zu fahren. Nur Thompson konnte noch die frühe Zeit von Tonn unterbieten und sicherte sich hinter Fernandez den zweiten Startplatz.

Tonn wird am Samstag als Dritter aus der ersten Reihe in den ersten Lauf starten. Teamkollege Jeffrey Buis führt Reihe 2 an.