Nach Kove-Rückzug: Kawasaki-Team rettet Julio Garcia

Der unerwartete Rückzug von Kove aus der Supersport-WM 300 stellte die Piloten vor vollendete Tatsachen. Die internationale Karriere von Julio Garcia geht mit ProDina Kawasaki weiter.

Den guten Ruf, den sich Kove Moto in verschiedenen Motorsport-Disziplinen erarbeitet hatte, bekam im Januar 2025 mit dem überraschenden Rückzug aus der Supersport-WM 300 einen tiefen Kratzer. Die Piloten Marc und Julio Garcia (nicht verwandt) standen wenige Wochen vor Saisonbeginn trotz eines gültigen Vertrags plötzlich ohne Motorrad da.

Während Marc als 300er-Weltmeister von 2017 mit der spanischen Supersport-Serie in Verbindung gebracht wird, kann der jüngere Julio seine WM-Karriere fortsetzen. Der 18-Jährige, der beim Saisonfinale in Jerez für den ersten Kove-Sieg sorgte, wird vom Kawasaki-Team ProDina aufgefangen und wird die letzte Saison der Nachwuchsserie mit der Ninja 400 bestreiten. Der erste Kontakt mit dem japanischen Motorrad in Vallelunga war erfreulich.

«Ich bin mit dieser neuen Chance sehr glücklich», sagte der Spanier erleichtert. «Ich bin zum ersten Mal mit diesem Motorrad gefahren und ich denke, wir haben beim ersten Test großartige Arbeit geleistet. Ich danke dem Team für seinen Einsatz und hoffe, in den nächsten Tagen in Portimão dieselben Gefühle zu erleben.»

Vor dem Saisonauftakt in Portimão ist ein Test in Jerez sowie eine Woche später die Teilnahme am ersten Meeting der spanischen 300er-Serie geplant.