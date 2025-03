Portimão, Lauf 1: KTM-Sieg vor zwei Kawasaki

Im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Portimão holte sich Jeffrey Buis für Freudenberg KTM den ersten Sieg der neuen Saison. Auch Phillip Tonn kämpfte in der Spitzengruppe um das Podium.

In der Superpole am Freitag fuhr überraschend Rookie Benat Fernandez mit der einzigen Kove Bestzeit. Neben dem Spanier qualifizierten sich der Australier Carter Thompson (Kawasaki) und Phillip Tonn (KTM) für die erste Startreihe. Mit Jeffrey Buis als Vierter der Startaufstellung hatte das sächsische Team Freudenberg berechtigte Hoffnungen auf starke Ergebnisse.

Der Start des ersten Saisonrennens erfolgte um 15:15 Uhr Ortszeit bei Sonnenschein und zunehmender Hitze. Das Rennen über elf Runden verlief typisch für die umkämpfte Serie mit vielen Überholmanövern und Führungswechseln. Gerade auf der fast einen Kilometer langen schob sich das Feld durch Windschatten immer wieder zusammen.

Nach der ersten Runde führten die KTM-Piloten das Rennen an, aber das war nur eine Momentaufnahme. Mit Antonio Torres, Fernandez, Humberto Maier und Julio Garcia gab es weitere Fahrer, die zeitweise Führungsarbeit leisteten. Nach fünf von elf Runden lagen Tonn und Buis weiterhin in aussichtsreicher Position und mittendrin im Kampf um den Sieg.

Vorn spitzte sich das Rennen immer mehr zu und die Ellbogen wurden ausgefahren. Taktisch klug agierte aber Buis, der sich kampfstark immer in den Top-3 aufhielt und mit einem ausreichenden Polster als Führender in die letzte Runde ging. Während es hinter ihm drunter und drüber ging, fuhr der zweifache 300er-Weltmeister mit 0,658 sec Vorsprung über die Ziellinie. Das Podium komplettierten die Kawasaki-Piloten Julio Garcia und Antonio Torres. Phillip Tonn wurde als Achter mit 1,1 sec Rückstand unter Wert geschlagen.

So lief das Rennen:

Start: Fernandez vor Tonn und Buis in die erste Kurve. In Kurve 3 übernimmt Tonn die Führung.



Runde 1: Mit Tonn und Buis führen zwei KTM das Rennen an. Auf der Geraden mischt sich das Feld durch Windschattenduelle durcheinander – Tonn in Kurve 1 nur noch Siebter.



Runde 2: Buis führt mit einigen Metern Vorsprung und profitiert von den Positionskämpfen hinter sich. Tonn arbeitet sich auf Platz 4 wieder nach vorn.



Runde 3: Fernandez mischt weiter vorn mit. Sturz Calatayud.



Runde 4: Die vordere Gruppe besteht aus neun Fahrern. Die zweite Gruppe liegt 2,2 sec zurück. Sturz Novotny



Runde 5: Tonn führt vor Maier und Buis.



Runde 6: Die Verfolger sind bereits um 4,5 sec abgeschüttelt, aber die Spitzengruppe vergrößerte sich auf elf Piloten. Sturz Ercolani.



Runde 7: Tonn und Buis wieder im Doppelpack vorn, aber in jeder Kurve ändern sich die Positionen.



Runde 8: Sturz Gennai.



Runde 9: Die Positionskämpfe werden härter. Fernandez wird ans Ende der Führungsgruppe gepusht.



Runde 10: Buis mit Vorsprung von 0,4 sec vorn! Tonn Siebter.



Letzte Runde: Buis gewinnt vor Garcia und Torres. Tonn Achter. Sturz Gaggi.