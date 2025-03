Portimão, Lauf 2: Kove-Sieg, KTM-Piloten im Pech

Im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Portimão holte überraschend Rookie Benat Fernandez den Sieg für den chinesischen Hersteller Kove. Die KTM-Piloten kollidierten in der letzten Runde.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen basiert seit vergangenem Jahr nicht auf dem Ergebnis der Superpole, sondern für die Top-9 auf den schnellsten Rundenzeiten aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 gilt wieder die Reihenfolge der Superpole. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

Aus der ersten Reihe startete somit David Salvador (Kawasaki), Julio Garcia (Kawasaki) und Humberto Maier (Yamaha). Für die KTM-Piloten ist diese Regel ein Desaster: Lauf-1-Sieger Jeffrey Buis fiel von Startplatz 4 auf 11 zurück. Für Phillip Tonn ging es von Position 3 auf 10 nach hinten. Nach Stürzen erhielten Marco Gaggi, Unai Calatayud und Marc Vich von den Rennärzten keine Freigabe.

In der Nachwuchsserie ist die Startposition aber nicht so entscheidend wie in den leistungsstärkeren Rennklassen, und die stärksten Piloten sortierten sich schnell in der vorderen Gruppe ein. Typisch für die Rennen der Nachwuchsserie bildete sich an der Spitze eine große Gruppe, in der sich Positionen ständig änderten. Nach fünf Runden trennten die Top-9 lediglich 1 sec und der Ausgang war gänzlich offen.

Viele Piloten führten das Rennen zeitweise an, unter anderem David Salvador, Antonio Torres (beide Kawasaki), Humberto Maier (Yamaha), Benat Fernandez (Kove) und auch die KTM-Piloten.

In der Schlussphase wurde es turbulent. Zu Beginn der letzten Runde berührten sich Tonn und Buis, wobei der zweifache Weltmeister die Kontrolle über seine KTM verlor und den machtlosen Humberto Maier von hinten abräumte.

Auch der Sachse kam aus dem Konzept und büßte Positionen ein. Den Sieg räumte mit Benat Fernandez etwas überraschend ein Rookie mit der einzigen Kove ab. Das Podium komplettierten die Kawasaki-Teamkollegen Julio Garcia und Antonio Torres. Tonn kreuzte als Sechster die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Salvador biegt in Führung in die erste Kurve ein, dann Garcia, Maier und Vannucci. Tonn und Buis auf 7 und 8.



Runde 1: Die Führung wechselte mehrfach. Auf der Linie führt Salvador. Tonn auf Platz 6.



Runde 2: Buis hat sich in 1:55,414 min nach ganz vorn gearbeitet und führt kurzzeitig. Tonn mischt ebenfalls in den Top-5 mit.



Runde 3: KTM-Doppelführung! Die schnellste Runde fährt aber Antonio Torres (3.) in 1:54,810 min. Gennai wird von Toreqottullah abgeräumt.



Runde 4: Buis 0,3 sec vor Tonn, der in Kurve 1 von Torres ausgebremst wird.



Runde 5: In der Spitzengruppe fahren neun Piloten mit!



Runde 6: Buis und Tonn fahren konstant vorn mit, einen starken Eindruck machen aber auch Fernandez (Kove), Maier (Yamaha) und Torres (Kawasaki).



Runde 7: Tonn führt. Garcia (Kawasaki) in 1:54,423 min mit der schnellsten Runde. Sturz Ercolani.



Runde 8: Buis hat das Kommando von seinem Teamkollegen übernommen. Die KTM-Piloten leisten die meiste Führungsarbeit.



Runde 9: Fünf Piloten fahren praktisch zeitgleich über die Linie!



Runde 10: Es wird turbulenter und Tonn fällt auf Platz 4 zurück.



Letzte Runde: Buis und Tonn berühren sich zu Beginn der Runde. Der Niederländer verliert die Kontrolle und räumt Maier ab. Auch Tonn verliert Positionen und wird nur Sechster. Das Rennen gewinnt Kove-Pilot Fernandez.