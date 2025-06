Misano: 300er-Rookie beschert Kove die WM-Führung

Mit Platz 4 und einem Sieg in Misano setzte sich Benat Fernandez an die Spitze der Supersport-WM 300. Der Spanier ist Rookie und der einzige Kove-Pilot.

Das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Misano war bis in die letzte Runde umkämpft und spannend. Aus der letzten Kurve kam Kawasaki-Pilot Julio Garcia als Führender, doch im Sprint zur Ziellinie zog Benat Fernandez mit der einzigen Kove im Teilnehmerfeld vorbei und gewann um einige Zentimeter vor seinem spanischen Landsmann.

Der Sieg im zweiten Misano-Lauf war bereits der zweite Sieg des 17-jährigen Rookies. Erstaunlich: Fernandez fuhr als einziger Teilnehmer bisher in jedem Rennen vorn mit und war nie schlechter als Fünfter! Im ersten Lauf wurde Fernandez mit 0,5 sec Rückstand Vierter.

«Natürlich fühle ich mich super, ich führe die Gesamtwertung an – allerdings ist mein Vorsprung nur ein Punkt, die Führung könnte komfortabler sein», schmunzelte der Teenager bescheiden. «Ich denke aber noch nicht an die Meisterschaft, sondern nur an das nächste Rennen. Auf diese Weise kann ich meine beste Performance abrufen und jeden Tag weiter an mir arbeiten, um möglichst weit vorn zu liegen, so wie ich es hier in der letzten Runde geschafft habe. Ich konnte Julio auf der Zielgeraden noch überholen und freue mich sehr darüber. Mein Team schuftet unermüdlich und das Motorrad fühlte sich großartig an. So müssen wir weitermachen.»

Trotz des werksseitigen Rückzugs könnte Kove im letzten Jahr der Supersport-WM 300 den ersten WM-Titel eines chinesischen Herstellers einfahren!