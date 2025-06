Misano, Lauf 2: Kove-Sieg nach Startcrash!

Benet Fernandez gewann bei der Supersport-300-WM in Misano das Sonntags-Rennen. WM-Leader Julio Garcio knapp geschlagen. Ernüchternder Tag für das Freudenberg-KTM-Duo: Jeffrey Buis 10., Jakob Rosenthaler auf Position 11.

Kove-Pilot Benet Fernandez hat bei der Supersport-300-WM in Misano den zweiten Lauf gewonnen. Der Spanier setzte sich hauchdünn gegen Julio Garcia durch und kam 0,009 Sekunden vor dem WM-Leader über den Zielstrich.

Samstags-Sieger Carter Thompson (Kawasaki) startete von der Pole ins Sonntags-Rennen und teilte sich die erste Startreihe mit Jeffrey Buis (KTM) und Matteo Vannucci (Yamaha). WM-Leader Garcia stand auf Startplatz 5.

Beim Start kam es zu einer Kollision von Felix Mulya und Emanuele Cazzaniga (beide Yamaha). Die Renndistanz beim Neustart wurde auf acht Runden verkürzt. Mulya konnte am Neustart teilnehmen, Cazzaniga musste ins Medial Center eingeliefert werden.

Auch beim Neustart kam es zu einem Zwischenfall. In Kurve 2 kollidierten Faerozi Toreqottullah (Yamaha), Tomas Alonso (Kawasaki) und Gianmaria Ibidi (Yamaha). Das Rennen wurde fortgesetzt. Jeffrey Buis erlebte in der ersten Runde eine große Schrecksekunde, konnte einen Sturz aber verhindern.

An der Spitze gab Thompson das Tempo vor und führte nach zwei Runden vor Garcia. In der dritten Runde verlor Thompson nach einem Rutscher einige Positionen. Die Führung wechselte in der dritten Runde mehrfach. Thompson nutzte das Chaos und setzte sich erneut an die Spitze.

Die Top-15 wurden durch weniger als zwei Sekunden getrennt. Auch Jakob Rosenthaler (KTM) mischte in der Führungsgruppe mit und lag zwischenzeitlich in den Top-8. David Salvador führte das Feld in die letzte Runde.

Garcia bog als Führender auf die Zielgerade, verlor den Sprint zum Zielstrich aber gegen Kove-Pilot Benet Fernandez, der sich hauchdünn den Sieg sicherte. Das Rennen wurde durch 0,009 Sekunden entschieden. Salvador beendete das Rennen als Dritter.

Buis war der große Verlierer der Schlussrunde. Der Niederländer wurde bis auf die zehnte Position durchgereicht und kam direkt vor KTM-Teamkollege Rosenthaler ins Ziel.