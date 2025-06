Misano, Lauf 1: Thompson gewinnt, WM-Führung wechselt

Kawasaki-Pilot Carter Thompson fuhr bei der Supersport-300-WM in Misano ein strategisch cleveres Rennen und holte sich den Sieg im ersten Lauf. Freudenberg-KTM-Pilot Jeffrey Buis verlor die WM-Führung.

Nach den Rennen der Supersport-WM und Superbike-WM folgte in Misano das Rennen der Supersport-300-WM, das um 15:15 Uhr gestartet wurde. Die 33 Piloten fuhren bei 31°C und hatten am Samstagnachmittag zwölf Runden vor sich.

Kawasaki-Pilot Antonio Torres ging von der Pole ins erste Rennen und behauptete die Führung beim Start. Das Freudenberg-KTM-Duo hatte Arbeit vor sich: Jeffrey Buis stand auf Startplatz 7 und musste zwei Long-Lap-Penaltys absolvieren. Teamkollege Jakob Rosenthaler nahm das Rennen von Startplatz 12 in Angriff.

WM-Leader Buis kam sehr gut weg und schob sich noch in der ersten Runde an die Spitze. Der Niederländer rutschte nach der ersten der beiden Long-Lap-Penalty aus den Top 10. Buis arbeitete sich nach der zweiten Long-Lap wieder Schritt für Schritt nach vorn und fuhr in der Spitzengruppe.

Die Führung wechselte mehrfach, wie gewohnt bestand die Spitzengruppe aus vielen Fahrern. Weder Matteo Vannucci (Yamaha), noch Marco Gaggi (Yamaha), Julio Garcia (Kawasaki) oder David Salvador (Kawasaki) konnte sich absetzen. In der vorletzten Runde kam es zu einer Berührung von Salvador und Vannucci – beide blieben sitzen. Erst die letzte Runde sollte die Entscheidung bringen.

Kawasaki-Pilot Carter Thompson brachte sich in eine sehr gute Position und holte sich den Sieg. Mit perfektem Timing stellte der Australier den Sieg im Samstags-Rennen sicher. Komplettiert wurde das Podium von Lokalmatador Marco Gaggi und Julio Garcia, dem neuen WM-Leader. Dahinter folgte Kove-Pilot Benat Fernandez auf der vierten Position. David Salvador komplettierte die Top-5.

Ernüchternd verlief die Schlussphase für Jeffrey Buis, der in der Führungsgruppe bis auf die neunte Position durchgereicht wurde. Dadurch verlor der Niederländer die Führung im Gesamtklassement. Teamkollege Jakob Rosenthaler beendete das Rennen auf der elften Position.