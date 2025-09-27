Aragón, Lauf 1: Zwei Kawasaki vor der einzigen Kove

Im ersten Lauf der Supersport-WM 300 in Aragón gaben sich die Titelfavoriten keine Blöße. Den Sieg heimste Carter Thompson (Kawasaki) ein, WM-Leader Benat Fernandez (Kove) wurde Dritter. Für KTM war es ein hartes Rennen.

In der Superpole am Freitag hatte sich mit Matteo Vannucci ein Yamaha-Pilot die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM 300 in Aragón gesichert. Neben dem Italiener nahmen Kawasaki-Pilot Carter Thompson und WM-Leader Benat Fernandez mit der einzigen Kove Aufstellung. Erst in der dritten Reihe auf Platz 7 war die beste KTM von Jeffey Buis zu finden. Phillip Tonn und Jakob Rosenthaler qualifizierten sich auf den Positionen 16 und 23. Bei Rennstart um 15:15 Uhr war es mit 26 Grad Celsius spätsommerlich warm.

Bekanntlich ist ein vorderer Startplatz in der Nachwuchsserie aber nicht so entscheidend wie in den leistungsstärkeren Kategorien – Buis kam als Führender aus der ersten Runde und mischte munter an der Spitze mit. Auch die beiden deutschsprachigen KTM-Piloten machten am Start Positionen gut und belegten die Positionen 10 und 13.

Typisch für die umkämpfte 300er-Kategorie gab es viele Überholmanöver und Führungswechsel in der Spitzengruppe. In den schnellen Passagen schob sich das Feld durch Windschatten immer wieder zusammen und die Positionen änderten sich ständig. Nach fünf Runden fuhren 12 Piloten innerhalb nur 2 sec. Für Tonn war das Rennen zu diesem Zeitpunkt nach einem Sturz jedoch bereits vorbei.

Bis zum Ende blieb das Rennen vollkommen offen, aber Rosenthaler konnte die Pace der Spitze nicht mehr mitgehen und kam in der Verfolgergruppe auf Platz 11 ins Ziel. In der vorderen Gruppe gelang es auch dem sonst so gewieften Buis nicht, sich für die letzten Runden in eine gute Position zu bringen. Während Thompson vor Salvador und Fernandez den Sieg abräumte, wurde der Niederländer mit nur 0,8 sec Rückstand Zehnter.

So lief das Rennen:

Runde 1: Buis vor Vannucci und Thompson. Dann Salvador und Fernandez . Tonn hat sich auf Platz 10 verbessert.



Runde 2: Die Führung wechselt in jeder Kurve. Rosenthaler auf Platz 8, dahinter Tonn.



Runde 3: Thompson vor Buis, Salvador und Fernandez. Sturz Marco Gaggi und Pepe Osuna.



Runde 4: Die Top-7 fahren in einer Sekunde, die Top-13 in zwei.



Runde 5: Thompson und Fernandez 0,3 sec vor Vannucci und Salvador. Sturz Tonn!



Runde 6: Vanucci hat die Gruppe wieder zusammengeführt. Der Italiener fuhr in 2:06,038 min auch die schnellste Rennrunde.



Runde 7: Julio Garcia (11.) und Rosenthaler (12.) verlieren den Anschluss an die Spitzengruppe.



Runde 8: Vorn setzen sich sechs Piloten leicht ab. Buis (7.) versucht die Lücke zu schließen. Schnellste Runde Juan Risueno in 2:05,950 min.



Runde 9: Die Top-10 haben sich wieder gruppiert und preschen innerhalb von 0,7 sec über die Linie.



Runde 10: Buis (9.) und Calatayud (10.) verlieren den Anschluss. Sturz Ibidi.



Letzte Runde: Thompson gewinnt vor Salvador und Fernandez. Buis wird Zehnter.