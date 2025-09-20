Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marquez über erste WM-Chance

Aragón: Wildcards aus Österreich, Kolumbien, Spanien

Von Kay Hettich
Jakob Rosenthaler aus Österreich
© Gold & Goose

Jakob Rosenthaler aus Österreich

Beim Supersport-300-Meeting im MotorLand Aragón wächst die Startaufstellung auf stolze 34 Piloten. Wer neben dem Österreicher Jakob Rosenthaler (KTM) eine Wildcard erhalten hat.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen bereits seit 5. September, dass Jakob Rosenthaler die Saison der Supersport-WM 300 mit Freudenberg KTM zu Ende fahren wird. Der Österreicher machte als Ersatz für den lange verletzten Phillip Tonn einen guten Job und das sächsische Team bringt für den 19-Jährigen im MotorLand Aragón sowie danach in Estoril und Jerez eine dritte RC390 an den Start.

Bereits aus Misano und Magny-Cours kennen wir Daniel Ocete, der in Aragón einen dritten Gaststart absolvieren wird. Für die Top-15 reichte es für den 18-jährigen Spanien im Team Pons Motosport Italika Racing bisher nicht. Ocete ist aktuell Zweiter der spanischen 300er-Serie und hatte beim Event in Aragón einen Doppelsieg eingefahren.

Sein WM-Debüt gibt Tomas Marin. Der Kolumbianer bestreitet ebenfalls die 300er-Meisterschaft in Spanien und liegt derzeit an vierter Position. Ocete und Marin sind Kawasaki-Piloten.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Marquez-Brüder: Barcelona-Sieg als Wendepunkt?

Von Michael Scott
Im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona konnte Alex Marquez Bruder Marc überflügeln und einen Meilenstein erreichen. SPEEDWEEK.com-Kolumnist Michael Scott fragt sich, ob das ein Wendepunkt sein könnte.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 20.09., 10:15, Hamburg 1
    car port
  • Sa. 20.09., 10:20, ORF 1
    Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan
  • Sa. 20.09., 11:55, Motorvision TV
    Superbike: Australian Championship
  • Sa. 20.09., 12:55, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Sa. 20.09., 13:25, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Sa. 20.09., 13:25, National Geographic
    Faszination Supercars
  • Sa. 20.09., 13:40, ORF 1
    Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan
  • Sa. 20.09., 13:55, ORF 1
    Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan
  • Sa. 20.09., 14:15, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Sa. 20.09., 15:15, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2009054512 | 6