Aragón: Wildcards aus Österreich, Kolumbien, Spanien
Jakob Rosenthaler aus Österreich
Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen bereits seit 5. September, dass Jakob Rosenthaler die Saison der Supersport-WM 300 mit Freudenberg KTM zu Ende fahren wird. Der Österreicher machte als Ersatz für den lange verletzten Phillip Tonn einen guten Job und das sächsische Team bringt für den 19-Jährigen im MotorLand Aragón sowie danach in Estoril und Jerez eine dritte RC390 an den Start.
Bereits aus Misano und Magny-Cours kennen wir Daniel Ocete, der in Aragón einen dritten Gaststart absolvieren wird. Für die Top-15 reichte es für den 18-jährigen Spanien im Team Pons Motosport Italika Racing bisher nicht. Ocete ist aktuell Zweiter der spanischen 300er-Serie und hatte beim Event in Aragón einen Doppelsieg eingefahren.
Sein WM-Debüt gibt Tomas Marin. Der Kolumbianer bestreitet ebenfalls die 300er-Meisterschaft in Spanien und liegt derzeit an vierter Position. Ocete und Marin sind Kawasaki-Piloten.