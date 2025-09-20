Aragón: Wildcards aus Österreich, Kolumbien, Spanien

Beim Supersport-300-Meeting im MotorLand Aragón wächst die Startaufstellung auf stolze 34 Piloten. Wer neben dem Österreicher Jakob Rosenthaler (KTM) eine Wildcard erhalten hat.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen bereits seit 5. September, dass Jakob Rosenthaler die Saison der Supersport-WM 300 mit Freudenberg KTM zu Ende fahren wird. Der Österreicher machte als Ersatz für den lange verletzten Phillip Tonn einen guten Job und das sächsische Team bringt für den 19-Jährigen im MotorLand Aragón sowie danach in Estoril und Jerez eine dritte RC390 an den Start.

Bereits aus Misano und Magny-Cours kennen wir Daniel Ocete, der in Aragón einen dritten Gaststart absolvieren wird. Für die Top-15 reichte es für den 18-jährigen Spanien im Team Pons Motosport Italika Racing bisher nicht. Ocete ist aktuell Zweiter der spanischen 300er-Serie und hatte beim Event in Aragón einen Doppelsieg eingefahren.

Sein WM-Debüt gibt Tomas Marin. Der Kolumbianer bestreitet ebenfalls die 300er-Meisterschaft in Spanien und liegt derzeit an vierter Position. Ocete und Marin sind Kawasaki-Piloten.