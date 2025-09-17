David Salvador (Kawasaki): «Wichtiger Sieg für mich»

An nur einem Rennwochenende verbesserte sich die Chance von David Salvador auf den Gewinn der diesjährigen Supersport-WM 300 erheblich. Sein erster Saisonsieg in Magny-Cours gibt dem Kawasaki-Piloten einen Schub.

Mit 30 Punkten Rückstand auf WM-Leader Benat Fernandez (Kove) kam David Salvador als WM-Vierter zum 300er-Meeting in Magny-Cours. Die Nachwuchsserie hatte seit Misano fast drei Monate Pause und nicht jeder Teilnehmer war perfekt vorbereitet. Während Fernandez sein schlechtestes Rennwochenende ablieferte (11./5.), fuhr der Kawasaki-Pilot einen sechsten Platz und seinen ersten Saisonsieg ein. Und weil Julio Garcia (Kawasaki) verletzt fehlte und Jeffrey Buis (KTM) im zweiten Rennen stürzte, ist Salvador mit nur noch elf Punkten Rückstand erster Verfolger des Kove-Piloten.

Hätte der 22-Jährige im ersten Rennen nicht eine Long-Lap absolvieren müssen, wäre mehr als Platz 6 möglich gewesen. «Ich hatte erwartet, dass die vordere Gruppe kompakter bleiben würde, damit ich nach der Long-Lap schneller wieder aufschließen könnte. Stattdessen war die Pace sehr hoch und ich hatte zu kämpfen», erzählte der Madrilene. «Letztendlich war es nicht schlecht, Sechster zu werden, wenn man bedenkt, dass ich nach der langen Runde Achtzehnter und ziemlich weit zurücklag. In der letzten Runde habe ich beim Überholversuch einen kleinen Fehler gemacht und bin Sechster geworden. Das ist kein schlechtes Ergebnis.»

Bei noch drei ausstehenden Meetings, also sechsmal 25 Punkte, ist der Ausgang der Supersport-300-WM völlig offen. Mit dem Sieg im zweiten Rennen machte Salvador seine Ambitionen unmissverständlich klar. «Ich freue mich sehr über den Sieg, denn im Warm-up hatte ich ein technisches Problem. Aber ich musste mich das gesamte Rennen über mächtig ins Zeug legen», erklärte Salvador. «In der letzten Runde habe ich versucht, noch stärker zu bremsen, um an Veneman vorbeizukommen. Am Ende habe ich gewonnen, daher bin ich überglücklich für mich, mein Team und meine ganze Familie. Dieser Sieg ist sehr wichtig für mich.»