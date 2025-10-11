Estoril, Lauf 1: Yamaha-Sieg, KTM enttäuscht

Den Sieg im ersten Lauf der Supersport-WM 300 in Estoril heimste völlig verdient Matteo Vannucci (Yamaha) ein. WM-Leader Benat Fernandez (Kove) wurde Vierter. Die KTM-Piloten schafften es nicht in die Top-10.

In der Superpole am Freitag hatte sich mit Matteo Vannucci ein Yamaha-Pilot die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM 300 in Estoril gesichert. Neben dem Italiener nahmen die Kawasaki-Piloten Loris Veneman und Antonio Torres Aufstellung. WM-Leader Benat Fernandez mit der einzigen Kove war im Sandwich seiner WM-Rivalen David Salvador (4.) und Carter Thompson (6.) Fünfter.

Erst in der dritten Reihe auf Platz 7 war die beste KTM von Jeffey Buis zu finden. Die deutschsprachigen Teamkollegen des Niederländers qualifizierten sich außerhalb der Top-15. Jakob Rosenthaler wurde 17., Phillip Tonn 22.

Nach dem Start reihten sich alle Titelanwärter in der vorderen Gruppe ein und zeigten spannende Überholmanöver bis in die letzte Runde. Typisch für die umkämpfte 300er-Kategorie gab es viele Führungswechsel in der Spitzengruppe. In den schnellen Passagen schob sich das Feld durch Windschatten immer wieder zusammen und die Positionen änderten sich ständig.

In den letzten zwei Runden brachten sich die Favoriten in Stellung. Herausragend dabei Vannucci, der das Rennen die meiste Zeit anführte und sich nach einem Verbremser wieder in die vordere Gruppe zurückkämpfte. Die Yamaha des Italieners war das schnellste Motorrad und so behauptete Vannucci auch im Sprint zur Ziellinie die Position und holte sich den Sieg. Das Podium komplettierten Thompson und Veneman.

Obwohl Fernandez als Vierter einen Podestplatz knapp verfehlte, baute der Rookie seine WM-Führung geringfügig aus.

Für KTM lief im ersten Lauf nicht viel zusammen. Buis startete zwar hervorragend und positionierte sich nach dem Start in den Top-5, doch im Verlauf des Rennens fiel der Niederländer bis auf Platz 11 zurück. Als 13. in die Punkteränge schaffte es Rosenthaler, nicht aber Tonn als 20.

So lief das Rennen:

Start: Vannucci vor Torres in die erste Kurve. Buis Fünfter.



Runde 1: Buis auf der Linie Vierter. Fernandez auf Platz 9. Rosenthaler 12 und Tonn 20.



Runde 2: Schnellste Runde Mogeda (6.) in 1:50,604 min.



Runde 3: Die Top-7 fahren innerhalb einer Sekunde. Die schnellste Runde fuhr Fernandez (6.) in 1:50,015 min. Rosenthaler verbessert sich um eine Position auf elf, Tonn hängt auf Platz 20 fest.



Runde 4: Vannucci führte das Rennen bisher die meiste Zeit an, aber hinter ihm bringen sich Salvador, Fernandez und Torres in Stellung. Buis auf Platz 9 zurückgefallen. Schnellste Runde Juan Risueno (Yamaha) in 1:49,966 min.



Runde 5: Thompson, Vannucci, Salvador und Fernandez setzen sich leicht ab.



Runde 6: Die Top-13 fahren innerhalb 1,9 sec. Sturz Calatayud.



Runde 7: Buis (9.), Rosenthaler (12.) und Tonn (20.). Sturz Zannini.



Runde 8: Vannucci wieder vorn – die Yamaha des Italieners ist pfeilschnell. Die Top-7 haben einen leichten Vorteil. Fernandez (4.) in 1:49,842 min schnellster Mann.



Runde 9: Vannucci, Thompson, Fernandez und Salvador um 0,4 sec vor der zweiten Gruppe. Buis nur noch Elfter und 2 sec hinter dem Führenden.



Runde 10: Vannucci fällt nach einem Verbremser auf Platz 7 zurück.



Runde 11: Vannucci hat sich wieder nach vorn gekämpft und führt das Feld in die letzte Runde. An seinem Hinterrad Vene,am, Fernandez, Salvador und Torres.



Letzte Runde: Vannucci gewinnt vor Thompson, Veneman und Fernandez. Buis wird Elfter, Rosenthaler 13. und Tonn 22.