Superbike-WM: Toprak siegt in Estoril

Estoril, Lauf 1: Yamaha-Sieg, KTM enttäuscht

Von Kay Hettich
Matteo Vannucci fuhr ein starkes Rennen
© Gold & Goose

Matteo Vannucci fuhr ein starkes Rennen

Den Sieg im ersten Lauf der Supersport-WM 300 in Estoril heimste völlig verdient Matteo Vannucci (Yamaha) ein. WM-Leader Benat Fernandez (Kove) wurde Vierter. Die KTM-Piloten schafften es nicht in die Top-10.
In der Superpole am Freitag hatte sich mit Matteo Vannucci ein Yamaha-Pilot die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM 300 in Estoril gesichert. Neben dem Italiener nahmen die Kawasaki-Piloten Loris Veneman und Antonio Torres Aufstellung. WM-Leader Benat Fernandez mit der einzigen Kove war im Sandwich seiner WM-Rivalen David Salvador (4.) und Carter Thompson (6.) Fünfter.

Erst in der dritten Reihe auf Platz 7 war die beste KTM von Jeffey Buis zu finden. Die deutschsprachigen Teamkollegen des Niederländers qualifizierten sich außerhalb der Top-15. Jakob Rosenthaler wurde 17., Phillip Tonn 22.

Nach dem Start reihten sich alle Titelanwärter in der vorderen Gruppe ein und zeigten spannende Überholmanöver bis in die letzte Runde. Typisch für die umkämpfte 300er-Kategorie gab es viele Führungswechsel in der Spitzengruppe. In den schnellen Passagen schob sich das Feld durch Windschatten immer wieder zusammen und die Positionen änderten sich ständig.

In den letzten zwei Runden brachten sich die Favoriten in Stellung. Herausragend dabei Vannucci, der das Rennen die meiste Zeit anführte und sich nach einem Verbremser wieder in die vordere Gruppe zurückkämpfte. Die Yamaha des Italieners war das schnellste Motorrad und so behauptete Vannucci auch im Sprint zur Ziellinie die Position und holte sich den Sieg. Das Podium komplettierten Thompson und Veneman.

Obwohl Fernandez als Vierter einen Podestplatz knapp verfehlte, baute der Rookie seine WM-Führung geringfügig aus.

Für KTM lief im ersten Lauf nicht viel zusammen. Buis startete zwar hervorragend und positionierte sich nach dem Start in den Top-5, doch im Verlauf des Rennens fiel der Niederländer bis auf Platz 11 zurück. Als 13. in die Punkteränge schaffte es Rosenthaler, nicht aber Tonn als 20.

So lief das Rennen:

Start: Vannucci vor Torres in die erste Kurve. Buis Fünfter.

Runde 1: Buis auf der Linie Vierter. Fernandez auf Platz 9. Rosenthaler 12 und Tonn 20.

Runde 2: Schnellste Runde Mogeda (6.) in 1:50,604 min.

Runde 3: Die Top-7 fahren innerhalb einer Sekunde. Die schnellste Runde fuhr Fernandez (6.) in 1:50,015 min. Rosenthaler verbessert sich um eine Position auf elf, Tonn hängt auf Platz 20 fest.

Runde 4: Vannucci führte das Rennen bisher die meiste Zeit an, aber hinter ihm bringen sich Salvador, Fernandez und Torres in Stellung. Buis auf Platz 9 zurückgefallen. Schnellste Runde Juan Risueno (Yamaha) in 1:49,966 min.

Runde 5: Thompson, Vannucci, Salvador und Fernandez setzen sich leicht ab.

Runde 6: Die Top-13 fahren innerhalb 1,9 sec. Sturz Calatayud.

Runde 7: Buis (9.), Rosenthaler (12.) und Tonn (20.). Sturz Zannini.

Runde 8: Vannucci wieder vorn – die Yamaha des Italieners ist pfeilschnell. Die Top-7 haben einen leichten Vorteil. Fernandez (4.) in 1:49,842 min schnellster Mann.

Runde 9: Vannucci, Thompson, Fernandez und Salvador um 0,4 sec vor der zweiten Gruppe. Buis nur noch Elfter und 2 sec hinter dem Führenden.

Runde 10: Vannucci fällt nach einem Verbremser auf Platz 7 zurück.

Runde 11: Vannucci hat sich wieder nach vorn gekämpft und führt das Feld in die letzte Runde. An seinem Hinterrad Vene,am, Fernandez, Salvador und Torres.

Letzte Runde: Vannucci gewinnt vor Thompson, Veneman und Fernandez. Buis wird Elfter, Rosenthaler 13. und Tonn 22.

Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Matteo Vannucci (I) Yamaha
2. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki + 0,304 sec
3. Loris Veneman (NL) Kawasaki + 0,336
4. Benat Fernandez (E) Kove + 0,360
5. David Salvador (E) Kawasaki + 0,517
6. Antonio Torres (E) Kawasaki + 0,642
7. Daniel Mogeda (E) Kawasaki + 1,076
8. Juan Risueno (E) Yamaha + 1,576
9. Humberto Maier (BRA ) Yamaha + 1,578
10. Roberto Fernandez (E) Kawasaki + 1,647
11. Jeffrey Buis (NL) KTM + 1,686
12. Julio Garcia (E) Kawasaki + 2,059
13. Jakob Rosenthaler (A) KTM + 5,105
14. Jose Osuna (E) Kawasaki + 11,745
15. Elia Bartolini (I) Yamaha + 19,406
16. Marco Gaggi (I) Yamaha + 19,420
17. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha + 19,808
18. Marc Vich (E) Yamaha + 19,812
19. Tomas Alonso (P) Kawasaki + 22,408
20. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha + 22,779
21. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha + 22,793
22. Phillip Tonn (D) KTM + 23,531
23. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki + 28,690
24. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki + 28,734
25. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki + 28,747
26. Uriel Hidalgo (E) Kawasaki + 32,715
27. Troy Sovicka (CZ) Kawasaki + 51,108
- Giacomo Zannini (I) Kawasaki
- Unai Calatayud (E) Yamaha
- Felix Mulya (RI) Yamaha
- Almer Alfarezel Decksa (RI) Yamaha
Supersport-300-WM 2025: Stand nach 13 von 16 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Benat Fernandez (E) Kove 185
2. David Salvador (E) Kawasaki 170
3. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki 170
4. Matteo Vannucci (I) Yamaha 149
5. Julio Garcia (E) Kawasaki 140
6. Jeffrey Buis (NL) KTM 136
7. Humberto Maier (BRA ) Yamaha 119
8. Antonio Torres (E) Kawasaki 103
9. Daniel Mogeda (E) Kawasaki 82
10. Jose Osuna (E) Kawasaki 73
11. Loris Veneman (NL) Kawasaki 73
12. Marco Gaggi (I) Yamaha 66
13. Juan Risueno (E) Yamaha 46
14. Felix Mulya (RI) Yamaha 39
15. Jakob Rosenthaler (A) KTM 39
16. Mirko Gennai (I) Kawasaki 35
17. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha 31
18. Phillip Tonn (D) KTM 31
19. Roberto Fernandez (E) Kawasaki 24
20. Elia Bartolini (I) Yamaha 23
21. Unai Calatayud (E) Yamaha 20
22. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki 19
23. Tomas Alonso (P) Kawasaki 12
24. Petr Svoboda (CZ) Kawasaki 9
25. Marc Vich (E) Yamaha 6
26. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha 5
27. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki 4
28. Faerozi Toreqottullah (RI) Yamaha 4
29. Daniel Ocete (E) Kawasaki 3
30. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki 3
31. Alessandro Di Persio (I) Yamaha 1

