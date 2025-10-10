Estoril, Superpole: Yamaha vor Kawasaki, KTM auf P7

Die Superpole der Supersport-WM 300 in Estoril gewann der aufstrebende Matteo Vannucci (Yamaha). Bester KTM-Pilot wurde Jeffrey Buis als Siebter. Jakob Rosenthaler und Phillip Tonn schafften es nicht in die Top-15.

Im Training der Supersport-WM 300 am Vormittag sorgte Loris Veneman (Kawasaki) in 1:50,106 min für die beste Zeit; WM-Leader Benat Fernandez mit der einzigen Kove war Dritter. Die Top-7 waren schneller als der Rundenrekord von Koen Meuffels in 1:50,496 min aus dem Jahr 2022. Drei Piloten verpassten die erforderliche 105-Prozent-Qualifikation, darunter Gaststarter Shuncheng Zhang (Yamaha) aus China.

Weil für die Nachwuchsserie nur noch ein Training vorgesehen ist, dient die 25-minütige Superpole den Piloten auch zur Abstimmung ihrer Motorräder. In der 300er-Kategorie sind aber auch das richtige Timing und die Platzierung auf der Strecke immens wichtig, denn auf der langen Geraden in Estoril macht Windschatten bis zu 0,5 sec aus.

Für die erste ansprechende Zeit sorgte nach fünf Minuten Aragon-Sieger Matteo Vannucci (Yamaha) in 1:50,596 min, aber diese Zeit wurde nur eine Runde später von Antonio Torres (Kawasaki) in 1:50,141 min unterboten. Durch die fast einen Kilometer lange Gerade suchten die Piloten ständig nach einem Windschatten für eine schnelle Rundenzeit.

Bei Halbzeit hatte sich Vannucci in der Rekordzeit von 1:50,023 min Platz 1 zurückerobert. Nur Torres, David Salvador (Kawasaki) und Fernandez lagen innerhalb von 0,4 sec zum Italiener. Ein KTM-Pilot hatte sich noch nicht in den Top-10 blicken lassen.

Für die erste Rundenzeit unter 1:50 min sorgte bei noch fünf Minuten Veneman, doch Sekunden später preschte Vannucci in 1:49,690 min mit einer noch besseren Rundenzeit über die Linie.

Es wurde immer hektischer auf der Strecke und mehrfach wurden wegen gestürzter Piloten gelbe Flaggen geschwenkt. Es blieb bei der Pole für Vannucci vor Veneman und Torres. WM-Leader Fernandez sicherte sich als Fünfter eine solide Startposition.

Bester KTM-Pilot wurde Jeffrey Buis (KTM) auf der siebten Position. Die deutschsprachigen Teamkollegen des Niederländers qualifizierten sich außerhalb der Top-15. Jakob Rosenthaler wurde 17., Phillip Tonn 22.

Zhang und Lokalmatador Martim Garcia (Kawasaki) verpassten die Qualifikationshürde.