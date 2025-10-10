Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Topraks Startnummer steht fest

Estoril, Superpole: Yamaha vor Kawasaki, KTM auf P7

Von Kay Hettich
Matteo Vannucci holte sich die Poleposition
© Gold & Goose

Matteo Vannucci holte sich die Poleposition

Die Superpole der Supersport-WM 300 in Estoril gewann der aufstrebende Matteo Vannucci (Yamaha). Bester KTM-Pilot wurde Jeffrey Buis als Siebter. Jakob Rosenthaler und Phillip Tonn schafften es nicht in die Top-15.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Im Training der Supersport-WM 300 am Vormittag sorgte Loris Veneman (Kawasaki) in 1:50,106 min für die beste Zeit; WM-Leader Benat Fernandez mit der einzigen Kove war Dritter. Die Top-7 waren schneller als der Rundenrekord von Koen Meuffels in 1:50,496 min aus dem Jahr 2022. Drei Piloten verpassten die erforderliche 105-Prozent-Qualifikation, darunter Gaststarter Shuncheng Zhang (Yamaha) aus China.

Weil für die Nachwuchsserie nur noch ein Training vorgesehen ist, dient die 25-minütige Superpole den Piloten auch zur Abstimmung ihrer Motorräder. In der 300er-Kategorie sind aber auch das richtige Timing und die Platzierung auf der Strecke immens wichtig, denn auf der langen Geraden in Estoril macht Windschatten bis zu 0,5 sec aus.

Für die erste ansprechende Zeit sorgte nach fünf Minuten Aragon-Sieger Matteo Vannucci (Yamaha) in 1:50,596 min, aber diese Zeit wurde nur eine Runde später von Antonio Torres (Kawasaki) in 1:50,141 min unterboten. Durch die fast einen Kilometer lange Gerade suchten die Piloten ständig nach einem Windschatten für eine schnelle Rundenzeit.

Bei Halbzeit hatte sich Vannucci in der Rekordzeit von 1:50,023 min Platz 1 zurückerobert. Nur Torres, David Salvador (Kawasaki) und Fernandez lagen innerhalb von 0,4 sec zum Italiener. Ein KTM-Pilot hatte sich noch nicht in den Top-10 blicken lassen.

Für die erste Rundenzeit unter 1:50 min sorgte bei noch fünf Minuten Veneman, doch Sekunden später preschte Vannucci in 1:49,690 min mit einer noch besseren Rundenzeit über die Linie.

Es wurde immer hektischer auf der Strecke und mehrfach wurden wegen gestürzter Piloten gelbe Flaggen geschwenkt. Es blieb bei der Pole für Vannucci vor Veneman und Torres. WM-Leader Fernandez sicherte sich als Fünfter eine solide Startposition.

Bester KTM-Pilot wurde Jeffrey Buis (KTM) auf der siebten Position. Die deutschsprachigen Teamkollegen des Niederländers qualifizierten sich außerhalb der Top-15. Jakob Rosenthaler wurde 17., Phillip Tonn 22.

Zhang und Lokalmatador Martim Garcia (Kawasaki) verpassten die Qualifikationshürde.

Zeiten Supersport-300-WM 2025, Estoril, Superpole:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Matteo Vannucci (I) Yamaha 1:49,690 min
2. Loris Veneman (NL) Kawasaki 1:49,884 + 0,194 sec
3. Antonio Torres (E) Kawasaki 1:50,141 + 0,451
4. David Salvador (E) Kawasaki 1:50,259 + 0,569
5. Benat Fernandez (E) Kove 1:50,291 + 0,601
6. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki 1:50,308 + 0,618
7. Jeffrey Buis (NL) KTM 1:50,385 + 0,695
8. Humberto Maier (BRA ) Yamaha 1:50,555 + 0,865
9. Felix Mulya (RI) Yamaha 1:50,557 + 0,867
10. Jose Osuna (E) Kawasaki 1:50,667 + 0,977
11. Juan Risueno (E) Yamaha 1:50,733 + 1,043
12. Daniel Mogeda (E) Kawasaki 1:50,788 + 1,098
13. Roberto Fernandez (E) Kawasaki 1:50,805 + 1,115
14. Unai Calatayud (E) Yamaha 1:50,832 + 1,142
15. Julio Garcia (E) Kawasaki 1:50,905 + 1,215
16. Elia Bartolini (I) Yamaha 1:51,190 + 1,500
17. Jakob Rosenthaler (A) KTM 1:51,226 + 1,536
18. Marco Gaggi (I) Yamaha 1:51,312 + 1,622
19. Marc Vich (E) Yamaha 1:51,345 + 1,655
20. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha 1:51,442 + 1,752
21. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha 1:51,452 + 1,762
22. Phillip Tonn (D) KTM 1:51,473 + 1,783
23. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki 1:51,532 + 1,842
24. Tomas Alonso (P) Kawasaki 1:51,536 + 1,846
25. Giacomo Zannini (I) Kawasaki 1:51,878 + 2,188
26. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki 1:51,986 + 2,296
27. Uriel Hidalgo (E) Kawasaki 1:52,279 + 2,589
28. Almer Alfarezel Decksa (RI) Yamaha 1:52,289 + 2,599
29. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki 1:52,636 + 2,946
30. Troy Sovicka (CZ) Kawasaki 1:53,246 + 3,556
NQ. Shuncheng Zhang (CHN) Yamaha 1:56,155 + 6,465
NQ. Martim Garcia (P) Kawasaki 1:56,830 + 7,140

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Du ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 10.10., 16:45, SPORT1+
    The Front Row
  • Fr. 10.10., 17:10, SPORT1+
    The Front Row
  • Fr. 10.10., 17:30, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 10.10., 18:20, Motorvision TV
    Classic Races
  • Fr. 10.10., 19:10, Motorvision TV
    Monaco Grand Prix Historique
  • Fr. 10.10., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Fr. 10.10., 20:00, Motorvision TV
    King of the Roads
  • Fr. 10.10., 20:45, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Fr. 10.10., 21:35, Motorvision TV
    All Wheel Drive Safari Challenge
  • Fr. 10.10., 22:00, Motorvision TV
    EMX Quad European Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1010054512 | 5