Vorschau: WM-Runde 6 in San Diego mit Ken Roczen (HRC)

Ken Roczen (Honda) geht mit einem knappen Vorsprung von 3 Punkten an den Start zur 6. Runde der Supercross-WM in San Diego (Kalifornien). Die Tabellenspitze rückt in beiden Klassen immer enger zusammen.

Die Supercross-WM geht an diesem Wochenende im offenen Petco Park von San Diego (Kalifornien) in ihre 6. Runde. WM-Leader Ken Roczen, der sich letzte Woche in Oakland am rechten Fuß verletzte, erhielt von den Ärzten grünes Licht für seine Teilnahme. Sein Fuß schwoll zwar erheblich an, es konnten aber weder Brüche noch Risse infolge der Kollision mit Cooper Webb diagnostiziert werden.

Mit Webb verbindet Roczen in San Diego eine weitere unangenehme Erinnerung. Hier gerieten beide Piloten bereits 2018 heftig aneinander. Roczen geriet beim Sturz zwischen Webbs Hinterrad und Schwinge. Dieser Unfall führte zu jener schweren Handverletzung, die Roczen zu einer monatelangen Rennpause zwangen.

Nach seinem Sieg in Oakland konnte Eli Tomac (Kawasaki) seinen Rückstand zur Spitze von 8 auf 5 Punkte verkürzen. Tomac kommt immer besser in Schwung, auch wenn er weiterhin mit seinen Starts hadert.

Im letzten Jahr gewann Tomac im Schlamm von San Diego und übernahm das 'redplate' des WM-Führenden. Ken Roczen wiederum bewies beim letzten Rennen in Oakland seine Stärken am Start und zog auch dort den 'holeshot'. Jason Anderson (Husqvarna) kommt Gesamtrang 3 immer näher und auch Cooper Webb hat mit 18 Punkten Rückstand auf Rang 5 noch Tuchfühlung zur Tabellenspitze.

In der 250ccm-Lites-Westküstenmeisterschaft wird der Franzose Dylan Ferrandis (Yamaha) in San Diego mit dem 'redplate' des Meisterschaftsführenden antreten. Er verfügt über einen knappen Vorsprung von 2 Punkten gegenüber seinem Teamkollegen Justin Cooper. Nach den Ausfällen der GEICO-Honda-Piloten Christian Craig (gebrochener Finger), Chase Sexton (Schlüsselbein) und Jett Lawrence (Schlüsselbein) spitzt sich der Meisterschaftskampf auf einen Dreikampf zwischen Dylan Ferrandis, Justin Cooper und Austin Forkner zu.

Die Wetterprognosen für das Wochenende sind bei leichter Bewölkung und Temperaturen zwischen 18 und 12 Grad recht gut. Regenfälle sind erst für Sonntag vorhergesagt.

So können Sie die Supercross-WM in San Diego verfolgen:

Livetiming (kostenlos),

Livestream, www.supercrosslive.tv (Einzel-Event 29,99 US$, Saisonpass 129,99 US$)

Zeitplan SX WM in San Diego (MEZ)

Samstag, 8.2.2020

19:05 - Gruppe B Qualifikation, 250SX

19:20 - Gruppe C Qualifikation, 250SX

19:35 - Gruppe A Qualifikation, 250SX

19:50 - Gruppe A Qualifikation, 450SX

20:05 - Gruppe B Qualifikation, 450SX

20:20 - Gruppe C Qualifikation, 450SX

21:20 - Gruppe C Qualifikation, 250SX

21:35 - Gruppe B Qualifikation, 250SX

21:50 - Gruppe A Qualifikation, 250SX

22:05 - Gruppe A Qualifikation, 450SX

22:20 - Gruppe B Qualifikation, 450SX

22:35 - Gruppe C Qualifikation, 450SX

Sonntag, 9.2.2020:

Vorläufe:

01:05 - Vorlauf 1, 250SX

01:19 - Vorlauf 2, 250SX

01:33 - Vorlauf 1, 450SX

01:47 - Vorlauf 2, 450SX

Last Chance Qualifying (LCQ):

02:19 - Last Chance Qualifying 250SX

02:30 - Last Chance Qualifying 450SX

Finale;

02:53 - Finale 250SX

03:28 - Finale 450SX

WM-Stand nach 5 von 16 Rennen:

1. Ken Roczen, 113

2. Eli Tomac, 110, (-3)

3. Justin Barcia, 98 (-15)

4. Jason Anderson, 96, (-17)

5. Cooper Webb, 95, (-18)

6. Adam Cianciarulo, 90, (-23)

7. Malcolm Stewart, 75, (-38)

8. Justin Brayton, 73, (-40)

9. Blake Baggett, 69, (-44)

10. Zach Osborne, 63, (-50)

250 West, Meisterschaftsstand nach 5 von 9 Rennen:

1. Dylan Ferrandis, 109

2. Justin Cooper, 107 (-2)

3. Austin Forkner, 99 (-10)

4. Brandon Hartranft, 92, (-17)

5. Alex Martin, 85, (-24)

6. Jacob Hayes, 73, (-36)

7. Mitchell Oldenburg, 72, (-37)

8. Michael Mosiman, 62, (-46)

...

16. Kilian Aubertson, 41, (-68)