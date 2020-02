US-Supercross Lites West

Hart aber fair: Ferrandis (Yamaha) siegt in Oakland

Mit seinem zweiten Saisonsieg übernahm der französische Titelverteidiger Dylan Ferrandis (Yamaha) in Oakland (Kalifornien) beim 5. Lauf zur US-SX-Westküstenmeisterschaft die Tabellenführung.

5. Lauf zur US-SX-Lites-Westküstenmeisterschaft im 'RingCentral Coliseum' von Oakland (Kalifornien): Dylan Ferrandis, der wegen seines aggressiven Manövers vor zwei Wochen in Anaheim unter besonderer Beobachtung steht, startete in Oakland auf Rang 3 ins Finale. Zu Beginn des Rennens überholte er Alex Martin (Suzuki), der den 'holeshot' gezogen hatte. Nach der Hälfte der Renndistanz von 15 Minuten erreichte er Austin Forkner (Kawasaki) und quetschte sich mit einem harten Manöver in einer Linkskehre innen vorbei in Führung. Dabei setzte der Franzose erneut seine Ellenbogen ein, so dass Forkner die Strecke verlassen musste. Die Stewarts sowie TV-Kommentator Ricky Carmichael bewerteten dieses Manöver diesmal allerdings als regelkonform. Auch Austin Forkner bestätigte, dass ihn Ferrandis zwar hart aber fair attackiert habe.

Mit seinem Sieg übernahm Titelverteidiger Ferrandis in Oakland zugleich die Führung in der US-SX-Lites-Westküstenmeisterschaft.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Westküstenmeisterschaft in Oakland erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:

Start:

Alex Martin gewinnt den 'holeshot' vor Austin Forkner und Dylan Ferrandis.



Noch 14 Min:

Führungswechsel! Forkner geht außen an Martin vorbei in Führung.



Noch 13 Min:

Auch Ferrandis überholt Martin und erreicht P2. Forkner führt nun vor Ferrandis, Martin, Clout, Cooper und Hartranft.



Noch 12 Min:

Lokalmatador Mosiman geht in einer Linkskehre zu Boden und verursacht ein Chaos. Mosiman schiebt seine Husqvarna an die Box.



Noch 9 Min:

Ferrandis kann die Lücke zu Leader Forkner schließen.



Noch 8 Min:

Forkner kann sich an der Spitze wieder etwas absetzen.



Noch 7 Min:

Ferrandis kann mit einem Zwischenspurt die Lücke zu Leader Forkner wieder schließen.



Noch 5 Min:

Führungswechsel! Ferrandis geht in einer Linkskehre an Forkner vorbei, Forkner kommt dabei allerdings von der Strecke ab.



Noch 4 Min:

Ferrandis führt mit 1,8. Sek. Vorsprung vor Forkner und Martin.



Noch 1 Min:

Ferrandis kann sich an der Spitze absetzen und führt mit 2,8 Sekunden Vorsprung.



Letzte Runde:

Cooper greift Martin auf Rang 3 an und erreicht kurz vor dem Ziel noch das Podium! Ferrandis gewinnt vor Forkner und Cooper. Ferrandis übernimmt mit diesem Sieg die Tabellenführung.

Ergebnis 250SX West Finale Oakland:

1. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

2. Austin Forkner (USA), Kawasaki

3. Justin Cooper (USA), Yamaha

4. Alex Martin (USA), Suzuki

5. Luke Clout (USA), Honda

6. Mitchell Oldenburg (USA), Honda)

6. Brandon Hartranft (USA), KTM

7. Derek Drake (USA), KTM

9. Aaron Tanti (USA), Yamaha

10. Martin Castelo (USA), Husqvarna

...

21. Kilian Aubertson (SUI), KTM

DNS: Christian Craig (USA), Honda

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

Meisterschaftsstand nach 5 von 9 Rennen:

1. Dylan Ferrandis, 109

2. Justin Cooper, 107 (-2)

3. Austin Forkner, 99 (-10)

4. Brandon Hartranft, 92, (-17)

5. Alex Martin, 85, (-24)

6. Jacob Hayes, 73, (-36)

7. Mitchell Oldenburg, 72, (-37)

8. Michael Mosiman, 62, (-46)

...

16. Kilian Aubertson, 41, (-68)