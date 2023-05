Seitenwagen-TT: FHO Racing unterstützt Maria Costello

Mit Peter Hickman, Josh Brookes sowie Pete Founds/Jevan Walmsley hat FHO Racing bei der Tourist Trophy bereits einige heiße Eisen im Feuer. Jetzt unterstützt Teambesitzerin Faye Ho auch noch Maria Costello.

Wenige Tage bevor am 29. Mai das Training für die Tourist Trophy beginnt, präsentierte FHO Racing ein neues Teammitglied. Neben Peter Hickman und Josh Brookes sowie dem Seitenwagen-Paar Pete Founds/Jevan Walmsley bekommt dieses Jahr auch Maria Costello finanzielle Unterstützung. FHO Racing wird Titelsponsor für ihren Seitenwagenauftritt mit Beifahrer Colin Smyth an ihrer Seite. Auch auf ihrer Supertwin-Maschine wird ein kleineres FHO Racing-Logo zu sehen sein.

Costello ist keine Unbekannte auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course. Beim Manx Grand Prix und bei der Classic TT kann die Britin, die bei der diesjährigen TT ihren 50. Geburtstag feiern wird, Top-3-Plätze vorweisen, bei den Rennen zur Tourist Trophy war bisher ein zwölfter Platz das beste Ergebnis. 2019 gab sie ihr Debüt bei der Seitenwagen-TT, wo sie Geschichte schrieb, indem sie als erste Frau sowohl ein Solo- als auch ein Seitenwagenrennen im selben Jahr beendet hatte.

Seit der letzten Saison arbeitet Costello, die 2016 auch in Österreich zu sehen war, als sie von den Organisatoren des Oldtimer Grand Prix in Schwanenstadt als Ehrengast eingeladen wurde und eine BMW S1000RR flott um den Kurs zu steuern wusste, eng mit dem FHO Racing Team als Mentorin und Managerin für die «FHO Girls» zusammen, die in der «HEL Performance British Junior Supersport Championship» und dem «ABK Beer 0% BMW F 900 R Cup» antreten.

«Faye hat mich letztes Jahr um diese Zeit beim BSB-Rennen in Oulton Park erstmals angesprochen und angedeutet, dass sie meinen Seitenwagen sponsern wolle. Daraus hat sich entwickelt, dass ich Mentorin und Managerin für die jungen Rennfahrerinnen wurde, die ihr Team unterstützt. Dies ist eine Traumrolle. Nun auch die Unterstützung von Faye bei der Seitenwagen-TT zu haben, ist wie ein wahrgewordener Traum», freut sich Costello über das abgeschlossene Sponsorship mit FHO Racing.

«Es ist schön, Maria bei den diesjährigen TT-Rennen mit ihrem Seitenwagen-Outfit zu unterstützen. Die Arbeit, die sie über die Jahre zur Förderung von Frauen im Rennsport geleistet hat, ist fantastisch, und ihre Leistungen auf der Strecke sprechen für sich. Maria ist bereits Teil des FHO Racing Teams, daher war es nur logisch, sie bei der diesjährigen Isle of Man TT zu unterstützen. Ich kann es kaum erwarten, sie während der Tourist Trophy in Aktion zu sehen», so die Teambesitzerin Faye Ho.