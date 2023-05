Zweite Chance für Fans der Rennen zur Tourist Trophy

Die erste Auflage ist beinahe vergriffen. Jetzt bekommen alle, die sich das Buch «Meine Isle of Man TT» noch nicht besorgt haben, eine zweite Chance. Autor Lenz Leberkern ließ nochmals 1000 Exemplare drucken.

Die Rennen zur Tourist Trophy haben in ihrer über hundertjährigen Geschichte nicht nur tausende Rennfahrer in ihren Bann gezogen, auch bei den Motorsportfans nimmt diese Veranstaltung einen besonderen Platz ein. Kein Wunder, dass auch unzählige Bücher darüber verfasst wurden. Bis sich Lenz Leberkern ein Herz gefasst hatte, gab es im deutschsprachigen Raum 30 Jahre kein umfangreiches Werk über die «Königin des Straßenrennsports». Pünktlich zur letztjährigen Tourist Trophy präsentierte der Kultmoderator das Buch «Meine Isle of Man TT».

Leberkern, der 1998 als Designer und Pressemann zum Kawasaki-Werksteam in der Superbike-Weltmeisterschaft stieß und zwei Jahre mit dem WM-Zirkus um den Globus tingelte, war zwar schon immer vom Road Racing fasziniert, seine Begeisterung dafür entflammte aber erst mit der Vertonung des ersten DVD-Rückblicks auf die Tourist Trophy 2004. Zehn Jahre später wurden die TV-Rechte für die Isle of Man TT zu MOTORVISION geholt. Seitdem erfreuen dort seine spannenden Rennberichte die Road Racing Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Etwas über 37 Meilen ist der Snaefell Mountain Course, auf dem alljährlich die Rennen zur Tourist Trophy ausgetragen werden, lang und in genauso viele Kapitel ist das Buch «Meine Isle of Man TT» unterteilt. Es erklärt das seit 1907 stattfindende Motorsport-Spektakel mit Geschichten, dazu findet man Tipps und nützlichen Reiseinformationen. Zahlreiche QR-Codes transportieren den Leser direkt auf das kleine Eiland zwischen Großbritannien und Irland. Nicht nur der interessierte TT-Neuling, auch der TT-Insider findet darin wertvoll Informationen und einen Überblick über die Tourist Trophy.

Das Vorwort verfasste Klaus Klaffenböck, der nach dem Gewinn der Seitenwagen-WM 2001 eine neue Herausforderung suchte. 2004 fuhr er zusammen mit seinem österreichischen Landsmann Christian Parzer auf dem berühmtberüchtigten Kurs seine erste Runde. Anfangs geschockt und für die eigenen Ansprüche viel zu langsam, fand er nicht nur Gefallen an der Sache, mit dem Manxman Dan Sayle an seiner Seite gewann er dann 2010 beide Rennen. Dass es ein Jahr danach nicht wieder ein Doppelsieg wurde, lag an einer gebrochenen Rohrschelle.

Das informative Buch ist geschrieben wie ein Podcast – im typischen Stil von Lenz Leberkern. Vom 1st Milestone «Start!» über den 3rd Milestone «Die TT & ich» und 6th Milestone «Der Mountain Course» geht es flockig locker weiter, bis man schließlich im Ziel am 37th Milestone angekommen ist. Wie die Fahrer über den Kurs fliegt man als Leser förmlich über die Zeilen. In die zweite Auflage, die nun aufliegt, sind nicht nur zahlreiche Ergänzungen eingeflossen, es wurden auch kleinere Fehler, die sich eingeschlichen hatten, berichtig.

Die Erstauflage ist bis auf wenige Exemplare ausverkauft. Die Fans, die ihren Bücherschrank noch immer nicht um diese Pflichtlektüre ergänzt haben, sollten sich dieses Mal beim Kauf nicht zu viel Zeit lassen, denn es gibt lediglich 1000 zusätzliche Bücher. Beziehen kann man das 400 Seiten-Standardwerk um wohlfeile €34,95 zzgl. Versand unter buecher.lenzleberkern.com direkt beim Autor.