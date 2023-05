Die Rennen zur Tourist Trophy sind ein Hochseilakt. Bei 101 Veranstaltungen gab es bisher 149 Todesopfer zu beklagen. Die Doku «No Room For Error» gibt Einblick in die Gefühlswelt der Fahrer und ihrer Angehörigen.

Über 60 Kilometer lang ist der Snaefell Mountain Course auf der Isle of Man, auf dem alljährlich die Tourist Trophy ausgetragen wird. Es geht vorbei an Hausecken, Steineinfriedungen, Telefonmasten sowie Bäumen und in Höchstgeschwindigkeit über Bodenwellen, die die Motorräder abheben lassen. Es ist ein Hochseilakt, der in jeder Sekunde höchste Konzentration erfordert.

Nicht nur der Charakter der Strecke ist speziell, auch die Renndistanz hebt sich von anderen Rennen deutlich ab. Fährt man in der MotoGP im Schnitt 120 Kilometer, sind es im Rennen der Superbike-Klasse und der Senior-TT 360 Kilometer, die zurückgelegt werden müssen – eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Die Distanz entspricht in etwa der Entfernung von Manchester nach London.

Der Snaefell Mountain Course ist nicht nur berühmt, sondern durch seine Gefährlichkeit auch berüchtigt. Bei den 101 Veranstaltungen forderte der Kurs 149 Menschenleben, darunter so prominente Piloten wie der erste Halbliter-Weltmeister der Geschichte, der Brite Leslie Graham, oder der Australier Tom Phillis, der für Honda den ersten Weltmeistertitel holen konnte.

Trotz dieses Wissens riskieren Fahrer Jahr für Jahr Kopf und Kragen, ganz nach dem Motto «Dinge, die man am meisten fürchtet, sind auch die, die sich am meisten lohnen». In der neuen Dokumentarserie «No Room For Error» erhalten die Zuschauer einen unvergleichlichen Blick hinter die Kulissen dieser Gladiatoren, während sie 2022 am ultimativsten Straßenrennens der Welt teilnehmen.

«No Room For Error» gibt Einblick in die psychische Ausnahmesituation von Fahrern bzw. ihrer Frauen und Freundinnen und enthüllt die wahre Geschichte dieses spannenden Ereignisses, das über den Kampf um den schnellsten Fahrer auf dem TT Mountain Course hinausgeht. Es ist eine Geschichte über die die Stärke des menschlichen Geistes und den unbändigen Willen zum Sieg.

«Wenn ich vor dem ersten Training mein Lederdress anziehe, denke ich mir jedes Mal <Kann das Ganze nicht schon vorbei sein?> Wenn du auf die Strecke gehst, weißt du nie, was passiert. Ob du überhaupt wieder gesund zurückkommst. Du kannst auch im Krankenhaus oder sogar im Sarg landen», gibt der britische TT-Sieger James Hillier Einblick in seine Gefühlswelt.

Die aufwändig produzierte und sehenswerte Serie wird in Großbritannien ab Montag, dem 22. Mai 2023, an vier aufeinanderfolgenden Abenden exklusiv auf ITV4 und ITVX ausgestrahlt. Außerhalb des Vereinigten Königreichs wird die Doku «No Room For Error» über die eigene Streaming-Plattform «TT+» kostenlos zu empfangen sein.