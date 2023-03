Startnummern der Superstock-, Superbike- & Senior-TT

Nur noch etwas mehr als 60 Tage bis zu den Rennen der Tourist Trophy 2023. Der Veranstalter hat die Top-20 der gesetzten Fahrer für die Klassen Superbike und Superstock sowie der Senior-TT veröffentlicht.

Wie schon vor sechs Jahren wird David Johnson auf der C&L Fairburn Properties by Jackson Racing-Honda das Feld der Klassen Superbike und Superstock sowie der Senior-TT mit der Startnummer 1 anführen. Für den Australier aus Adelaide ist es der erste Einsatz bei der Tourist Trophy seit 2019, nachdem er im letzten Jahr verletzungsbedingt nicht antreten konnte.

Ihm folgt der Sieger der Senior-TT von 2019, Dean Harrison, der auf der DAO Racing Kawasaki ZX-10RR seine gewohnte Startnummer zugeteilt bekam. Er wird zehn Sekunden vor dem 23-fachen Sieger John McGuinness starten, der für Honda Racing UK erneut die «3» übernimmt, nachdem er 2022 bei seinem 100. TT-Start der Erste auf der Strecke war.

Startplatz 4 liegt Jamie Coward, der nach vier Top-6-Platzierungen und einer beeindruckenden Vorstellung bei der letztjährigen Tourist Trophy einen großen Schritt nach oben in der Rangliste gemacht hat. Coward wird nach einem Markenwechsel von Yamaha eine neue Honda CBR1000RR-R Fireblade für das KTS Racing Team steuern.

James Hillier (OMG Racing Yamaha) wird die Glencrutchery Road mit der Startnummer 5 verlassen, während Michael Dunlop wieder mit der Nummer 6 starten wird. Dunlop, der für ein weiteres Jahr bei Hawk Racing bleibt, ist ein weiterer Fahrer, der für die neue Saison zu Honda wechselt. Es ist das erste Mal seit 2013, dass er mit der Fireblade fährt.

Der TT-Rückkehrer Josh Brookes wird die Rennwoche auf der FHO Racing BMW M 1000 RR mit der «7» beginnen, noch vor dem Geheimfavoriten Davey Todd. Der aufstrebende Star, der 2022 im Superstock-Rennen als Dritter seinen ersten TT-Podestplatz errang, wird wie letztes Jahr auf der Milenco by Padgett's Motorcycles Honda fahren.

Lee Johnston rückt auf der Ashcourt Racing Honda von seiner gewohnten Nummer 13 auf 9 vor, zehn Sekunden hinter ihm wird der Rundenrekordhalter Peter Hickman erneut seine Lieblingsnummer 10 auf seiner FHO Racing BMW M 1000 RR montieren. Übrigens voraussichtlich in einer anderen als der üblichen schwarz-grünen Lackierung.

Die zweite Milenco by Padgett's Honda von Conor Cummins wird wieder versuchen, Hickman von seinem Startplatz 11 aus einzuholen. Knapp dahinter liegt Michael Rutter von Bathams Racing, der zwar aus den Top Ten herausfällt, aber dennoch durch den aufheulenden V4 seiner aus der MotoGP abgeleiteten Honda RC213V-S auffallen wird.

Dominic Herbertson wird dieses Jahr auf der APERO BMW M 1000 RR die Startnummer 13 tragen. Hinter ihm werden Phillip Crowe (Nigel Appleyard/Agri Wash BMW) sowie die beiden letztjährigen Überraschungen Nathan Harrison (Honda Racing UK) und Mike Browne (Burrows Engineering/RK Racing) in die Rennen starten.

Der zweimalige Sieger Gary Johnson erlebte 2022 ein schwaches Jahr auf der Isle of Man und fällt in der Reihenfolge auf Platz 17 zurück. Die hochkarätigen Top-20 werden von Shaun Anderson (Team Classic Suzuki), Sam West (Street Diner Racing BMW) und Rutters Teamkollegen Craig Neve (Bathams Racing) komplettiert.

Dem Österreicher Julian Trummer (WH Racing), der dieses Jahr auf eine Honda CBR1000RR-R setzt, wurde die Startnummer zugeteilt. Der Deutsche David Datzer (MTP-Racing BMW), der voriges Jahr als Newcomer in der Premiumklasse noch mit der 61 dem Feld nachjagen musste, wurde in der Startreihenfolge mit der Startnummer 29 nach vor gereiht.

Startnummern

1 - David Johnson (C&L Fairburn Properties by Jackson Racing - Honda)

2 - Dean Harrison (DAO Racing - Kawasaki)

3 - John McGuinness (Honda Racing UK - Honda)

4 - Jamie Coward (KTS Racing powered by Steadplan - Honda)

5 - James Hillier (OMG Racing - Yamaha)

6 - Michael Dunlop (Hawk Racing - Honda)

7 - Josh Brookes (FHO Racing - BMW)

8 - Davey Todd (Milenco by Padgett's Motorcycles - Honda)

9 - Lee Johnston (Ashcourt Racing - Honda)

10 - Peter Hickman (FHO Racing - BMW)

11 - Conor Cummins (Milenco by Padgett's Motorcycles - Honda)

12 - Michael Rutter (Bathams Racing - Honda)

13 - Dominic Herbertson (APERO - BMW)

14 - Philip Crowe (Nigel Appleyard/Agri Wash - BMW)

15 - Nathan Harrison (Honda Racing UK - Honda)

16 - Mike Browne (Burrows Engineering/RK Racing - BMW)

17 - Gary Johnson (Smith's Motors/JR Performance - Honda)

18 - Shaun Anderson (Team Classic Suzuki - Suzuki)

19 - Sam West (Street Diner Racing - BMW)

20 - Craig Neve (Bathams Racing - Honda)

27 - Julian Trummer (WH Racing - Honda)

29 - David Datzer (MTP-Racing - BMW)