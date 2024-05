Glenn Irwin mit Rundenrekord zur provisorischen Pole

Im ersten Qualifikationstraining setzte Glenn Irwin ein Ausrufezeichen. Der Ducati-Pilot unterbot den Rundenrekord und sicherte sich vor Davey Todd und Michael Dunlop die provisorische Pole-Position bei den Superbikes.

Vor wenigen Tagen gewann Glenn Irwin in Oulton Park alle drei Superbike-Rennen, dementsprechend reiste der Nordire mit breiter Brust zum North West 200 an. Und der Lokalmatador enttäuschte nicht. Der Ducati-Fahrer markierte früh im Zeittraining der Superbike-Klasse die schnellste Zeit, wurde aber von Davey Todd (BMW) an der Spitze abgelöst.

Alles sah bereits nach der Pole-Position für Todd aus, doch in der absolut letzten Gelegenheit konnte sich Irwin nochmals entscheidend steigern. Der Familienvater aus Carrickfergus erwischte eine perfekte Runde auf dem 14,438 Kilometer langen Dreieckskurs. Mit 4:18,553 Minuten blieb er zwei Zehntelsekunden unter dem Rundenrekord von Peter Hickman.

Hinter Irwin und Todd gelang Publikumsliebling Michael Dunlop (Honda) die drittschnellste Zeit vor Hickman auf seiner selbst aufgebauten BMW sowie den beiden Honda-Fahrern Dean Harrison und Ian Hutchinson bei seinem Comeback nach einer längeren Rennpause. Bekanntlich wurde ihm nach einem Schlaganfall für ein Jahr die Rennlizenz entzogen.

Mit der neuntschnellsten Zeit wusste der Finne Erno Kostamo auf seiner Penz13-BMW einmal mehr zu überzeugen. Der Schweizer Lukas Maurer (Yamaha) erreichte vorläufig den 20. Startplatz und der Österreicher Julian Trummer (Honda) beendete das erste Zeittraining an der 25. Stelle. Steigern muss sich noch der Eidgenosse Olivier Lupberger (Yamaha) als 50.

North West 200, Klasse Superbike, Q1

1. Glenn Irwin (GB), Ducati, 4:18,553 min. 2. Davey Todd (GB), BMW, 4:19,910. 3. Michael Dunlop (GB), Honda, 4:22,814. 4. Peter Hickman (GB), BMW, 4:25,023. 5. Dean Harrison (GB), Honda, 4:25,219. 6. Ian Hutchinson (GB), Honda, 4:29,182. 7. John McGuinness (GB), Honda, 4:29,706. 8. James Hillier (GB), Honda, 4:32,014. 9. Erno Kostamo (FIN), BMW, 4:32,482. 10. Conor Cummins (GBM), Honda, 4:32,924. Ferner: 20. Lukas Maurer (CH), Yamaha, 4:38,990. 25. Julian Trummer (A), Honda, 4:44,766. 50. Olivier Lupberger (GB), Yamaha, 5:13,529.