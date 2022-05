Christian Craig (Yamaha): Trotz Crash West-Champion

Auch ein Sturz im East/West Showdown von Salt Lake City konnte Christian Craig am Ende nicht mehr aufhalten. P8 genügte dem Yamaha-Werksfahrer zum Titelgewinn. Dominique Thury (Yamaha) zeigte einen tollen Saisonabschluss

Großes Saisonfinale im Rice Eccles Stadium von Salt Lake City (Utah) mit dem East/West showdown, bei dem die Fahrer der beiden US-Meisterschaften der Ost- und Westküste gegeneinander antreten: Jett Lawrence, der sich die Ostküstenmeisterschaft schon vorzeitig in Foxborough gesichert hatte, wollte seinem Bruder Hunter im Titelkampf an der Westküste Schützenhilfe leisten. Doch bereits im ersten Training flog der junge Australier über den Lenker ab und verletzte sich das rechte Fußgelenk. Zwar probierte er es danach noch einmal, auf die Strecke zu fahren, doch er musste schließlich einsehen, dass er nicht starten konnte.

Christian Craig gewann den Vorlauf vor seinem jungen Yamaha-Teamkollegen Nate Trasher. Hunter Lawrence qualifizierte sich mit P7 für das Showdown-Finale. Austin Forkner (Kawasaki) gewann das zweite Heatrace.

Im alles entscheidenden Finale kam es dann auch zum direkten Duell zwischen Lawrence und Craig: Lawrence ging vor Craig in die erste Runde, doch schon nach der ersten Rhythmussektion ging Trasher innen an Craig vorbei. Lawrence führte vor Trasher und Craig, der damit auf Meisterschaftskurs lag. In dieser Situation hätte Craig P14 zum Titelgewinn gereicht. Als Trasher an Lawrence vorbei in Führung ging, änderte sich die Situation schlagartig, denn Craig brauchte in diesem Falle nur noch 6 Punkte zu holen, was P17 entspricht. Craig setzte aber nicht auf Sicherheit, sondern attackierte – vielleicht etwas zu viel, denn in Runde 6 stürzte er über das Vorderrad und fiel von P3 auf P6 zurück. Nach diesem Zwischenfall fuhr das Star Racing Yamaha Pilot taktisch und auf Sicherheit. Er gab sich mit P8 zufrieden, was am Ende zum Titelgewinn reichte. Craig gewann den Titel an der Westküste verdient mit 10 Punkten Vorsprung vor Hunter Lawrence und Michael Mosiman (GASGAS). Nate Trasher gewann in Salt Lake City das erstes Finale seiner Karriere.

Erneut eine bemerkenswerte Leistung zeigte Dominique Thury im Vorlauf: Mit P10 im kombinierten Training qualifizierte er sich für das Abendprogramm. Den Vorlauf beendete er auf P5 und qualifizierte sich damit erstmals in seiner Karriere für ein East/West Showdown. Zur Erinnerung: Das Ergebnis eines Showdown-Vorlaufs entspricht sportlich der Leistung eines Finales! Thurys Vorlauf kann somit als das beste Ergebnis seiner Karriere gewertet werden. Zwar erreichte Thury vor einer Woche im Vorlauf von Denver P4, aber das war ein reguläres Westküstenrennen. Für das Showdown-Finale von Salt Lake hatte sich der Deutsche am Ende sicher etwas mehr vorgenommen. Er kam nicht gut vom Start weg und musste sich am Ende mit P18 begnügen. Für das Meisterschaftsergebnis hatte das aber keinen Einfluss mehr. Thury beendet die Saison auf Rang 18. Gratulation für den Glücksritter aus Deutschland, der auf eigene Faust aus Europa in die USA wechselte und in diesem Jahr wirklich Biss zeigte und sich kontinuierlich verbessern konnte!

Ergebnis Salt Lake City 250 East/West Showdown:

1. Nate Trasher (USA), Yamaha (West)

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda (West)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS (East)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna (East)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki (West)

6. Austin Forkner (USA), Kawasaki (East)

7. Michael Mosiman (USA), GASGAS (West)

8. Christian Craig (USA), Yamaha (West)

9. Chris Blose (USA), GASGAS (West)

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna (West)

...

18. Dominique Thury (D), Yamaha

Meisterschaftsendstand 250 West nach 10 Läufen:

1. Christian Craig (USA), Yamaha, 230

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 220, (-10)

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 197, (-32)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 162, (-68)

5. Nate Trasher (USA), Yamaha, 126, (-104)

6. Vince Friese (USA), Honda), 152, (-78)

7. Chris Blose (USA), GASGAS, 120, (-110)

8. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha), 117 (-113)

...

14. Dominique Thury (GER), Yamaha, 65, (-165)

Meisterschaftsendstand 250 East nach 9 Läufen:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 192

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 158, (-34)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 149, (-43)

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 132, (-60)

5. Enzo Lopez (USA), Yamaha, 117, (-75)

6. Jordon Smith (USA), Honda, 116, (-76)

7. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 114, (-78)

8. Jace Owen (USA), Yamaha, 101, (-90)