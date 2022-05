Eli Tomac (Yamaha): Diagnose Innenbandriss

Erst nach seinem Titelgewinn in Denver lüftete Eli Tomac das Geheimnis einer Knieverletzung, die ihn seit Wochen plagt. Es handelte sich dabei um einen Innenbandabriss im Knie.

Eli Tomac wurde am letzten Samstag in seinem Heimatstaat Colorado US-Supercross-Champion. Er beendete das Finale von Denver auf Rang 5. Das konnte er sich bei einem Vorsprung von 43 Punkten locker leisten. Nach dem Rennen gab der frisch gebackene Champion aber zu, dass er bereits seit mehreren Wochen an einer Knieverletzung laboriert und das Knie ständig geschwollen war. Nun wurde bestätigt: Tomac hat einen Innenbandabriss. «Das scheint wohl die einzige Bänderverletzung im Knie zu sein, die selbst heilt», erklärte Tomac im letzten Pulp-MX-Podcast.

«Ich muss mir jetzt die Zeit nehmen und es heilen lassen. Dann kann ich hoffentlich eine Operation vermeiden. Im Moment wird es von Tag zu Tag besser. Das Schwierigste ist eigentlich das Fahren auf dem Motorrad, weil das Knie ständig Kontakt zum Bike hat. Man konnte es in Boston und in Denver sehen, wie ich dort nur herumgeeiert bin. Das demolierte Knie behindert mich auch ziemlich stark in den Kurven. Ich hoffe also, dass ich die Kraft bald zurückgewinnen kann. Das ist alles, was ich im Moment tun kann. Wenn ich in die Zukunft schaue, dann hoffe ich, dass ich bis zum Beginn der Nationals wieder fit bin.»

Die US Nationals beginnen am 28. Mai in Pala (Kalifornien). Dort werden auch andere Fahrer zurückerwartet: Dylan Ferrandis (Yamaha), Ken Roczen (Honda), Ryan Dungey (KTM), Aaron Plessinger (KTM) und nicht zuletzt der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli (KTM).