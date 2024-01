Levi Kitchen (Kawasaki) gewinnt Anaheim-2

Mit einem 1-2-3-Ergebnis gewann Levi Kitchen (Kawasaki) das Triple Crown Event von Anaheim-2 und übernahm damit die Tabellenführung in der US-Lites-Westküsten-Meisterschaft - punktgleich mit Jordon Smith (Yamaha).

4. Lauf der US-Lites-Westküsten-Meisterschaften im Angel Stadium von Anaheim (Kalifornien): Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire markierte im Zweittraining mit einer Rundenzeit von 59,058 Sekunden die Bestmarke und startete von der Pole Position ins erste Finale des Triple Crown Events von Anaheim.

Levi Kitchen (Kawasaki) gewann das erste Finale mit einem Start-Ziel-Sieg knapp vor RJ Hampshire (Husqvarna) und Nate Thrasher (Yamaha). Der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda, der nach seinem Wechsel von Kawasaki zu Honda weiterhin nach Selbstvertrauen sucht, stürzte im ersten Finale, fiel ans Ende des Feldes zurück und konnte auf P9 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. In den beiden anderen Rennen sollte es für den sympathischen Japaner allerdings deutlich besser laufen.

Nach dem Start zum zweiten Finale kam es zu einem Massencrash, in den auch die beiden Star-Racing-Yamaha-Piloten Jordon Smith und Nate Thrasher verwickelt waren. Tabellenführer Smith startete eine Aufholjagd vom Ende des Feldes bis auf Rang 10, doch er stürzte erneut. RJ Hampshire setzte sich an der Spitze gegen Phil Nicoletti durch, der in diesem Rennen den Holeshot gezogen hatte. Am Ende kam es erneut zum Showdown zwischen RJ Hampshire und Levi Kitchen. Erst in der letzten Rechtskehre vor dem Ziel setzte sich RJ Hampshire durch und gewann den zweiten Lauf mit einem knappen Vorsprung von 0,8 Sekunden vor Kitchen. Jo Shimoda wurde in diesem Rennen Dritter. Thrasher kam nach seinem Startcrash nur auf P10 ins Ziel.

Thrasher hatte nach seinem Malheur im zweiten Finale etwas gutzumachen und ging nach dem Start zum 3. Finale in Führung, während Kitchen in der Anfangsphase etwas den Rhythmus verlor. RJ Hampshire kam diesmal schlecht aus dem Startgatter heraus und ging im Bereich der Whoops zu Boden. Thrasher gewann das 3. Finale vor Jo Shimoda und Levi Kitchen, doch Kitchen holte am Ende mit einem 1-2-3-Ergebnis den Tagessieg vor RJ Hampshire (2-1-7) und Nate Thrasher (3-10-1). Jo Shimoda verpasste das Podium knapp. Shimoda und Thrasher hatten am Ende des Tages 14 Punkte, aber Thrasher hatte im 3. Rennen das bessere Ergebnis und stand damit auf dem Podium.

Mit seinem Sieg übernahm Levi Kitchen in Anaheim zugleich die Tabellenspitze. Kitchen und Smith liegen mit 84 Zählern punktgleich vorn.

Ergebnis 250 West Anaheim-2:

1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 1-2-3

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 2-1-7

3. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 3-10-1

4. Jo Shimoda (J), Honda, 9-3-2

5. Jordon Smith (USA), Yamaha, 4-8-4

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 8-6-8

7. Julien Beaumer (USA), KTM, 12-5-6

8. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 5-7-12

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 6-16-5

10. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 7-4-18

Meisterschaftsstand 250 West nach Runde 4:

1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 84

2. Jordon Smith (USA), Yamaha, 84, (-0)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 76, (-8)

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 70, (-14)

5. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 55, (-29)

6. Jo Shimoda (J), Honda, 54, (-30)

7. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 51, (-33)

8. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 50, (-34)

9. Julien Beaumer (USA), KTM, 48, (-36)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 47, (-37)

11. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 44 (-40)

12. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 42, (-42)