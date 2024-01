Justin Barcia (GASGAS): Endlich auf dem Podium

Justin Barcia stand in San Diego auf dem Podium

Nachdem ihm vor einer Woche gesundheitliche Probleme zu Schaffen machten, konnte GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia in San Diego wieder angreifen und erreichte erstmals in diesem Jahr das Podium.

Noch vor einer Woche in San Francisco haderte GASGAS Werksfahrer Justin Barcia mit argen gesundheitlichen Problemen. Er konnte sich vor Wochenfrist noch nicht einmal direkt für das Finale qualifizieren und musste in den Hoffnungslauf, wo er auf P4 den Endlauf gerade noch erreichte. Dort ging dann aber nichts mehr und Barcia musste sich mit 2 Runden Rückstand mit P17 begnügen.

Dieses Wochenende in San Diego hatte sich Barcia erholt und konnte angreifen. Die Bedingungen waren zwar auch wieder schlammig, aber nicht ganz so extrem wie in San Francisco. Nach P12 im kombinierten Zeittraining qualifizierte er sich auf P4 im Heatrace direkt für das Finale.

«Wegen des Regens hatten wir heute nur zwei Trainingseinheiten», erklärte Barcia. «Deshalb stand ich nicht dort, wo ich eigentlich sein wollte. Im Vorlauf habe ich dann einfach nur versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren und habe das Rennen mit einem soliden Ergebnis auf P4 beendet. Es war wegen der Wettersituation klar, dass das Finale sehr hart werden würde. Die Strecke war dann auch ziemlich zerstört. Ich hatte einen guten Start und begann das Rennen hinter Aaron Plessinger auf dem zweiten Platz. Dann unterlief mir ein Fehler: Ich verpasste einen Dreifachsprung, so dass Cooper Webb an mir vorbeikam. Danach habe ich versucht, den dritten Platz ins Ziel zu bringen. Nach dem Desaster der letzten Woche und dem Wissen, dass meine Gesundheit fast wieder bei 100 Prozent ist, bin ich glücklich über das heutige Ergebnis.»

In der Meisterschaftstabelle verbesserte sich Barcia nach 3 absolvierten Rennen von P12 auf Rang 9.

Ergebnis Supercross San Diego:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Jett Lawrence (AUS), Honda

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 17:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59, (-1)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 56, (-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49, (-11)

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 49, (-11)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 49, (-11)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 48, (-12)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-18)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40, (-20)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 35, (-25)