WRC neue Partnerschaft mit eSport-Experten Fanatec

Fanatec als neuer offizieller Partner für WRC eSports bekannt gegeben, das deutsche Unternehmen verfügt über ein starkes Motorsportportfolio, Entwicklung von Rallye-Produkten für WRC-Spieler im Gange.

WRC Promoter hat einen mehrjährigen Vertrag mit Fanatec, einem Experten für Sim-Racing-Hardware, abgeschlossen, um offizieller Partner der eSports-Aktivitäten der WRC zu werden. Fanatec ist die führende Marke für Sim-Rennsport-Hardware, einschließlich Lenkrädern, Pedalen und kompletten Cockpits für PlayStation-, Xbox- und PC-basierte Motorsport-Simulatoren. Die Produkte sind ein wesentlicher Bestandteil der eSports WRC-Meisterschaft 2020, basierend auf WRC 8, dem offiziellen Videospiel der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. Fanatec hat vor dem Start der Rallye Monte-Carlo im Januar auch den einladenden WRC eSports-Event in Monaco unterstützt.

Thomas Jackermeier, CEO der in Deutschland ansässigen Endor AG, der Fanatec gehört, sagte, das Unternehmen fühle sich geehrt, der WRC-Familie beizutreten, und werde seinen Teil dazu beitragen, dass Simulationsfahrer der Realität so nahe wie möglich kommen. «Rallyefahren ist eine der intensivsten Formen des Motorsports und äußerst schwierig zu üben. Fanatec entwickelt in enger Zusammenarbeit mit der WRC eine Reihe von Rallye-Produkten, die sich perfekt für die Simulation dieses aufregenden Sports und die Teilnahme an offiziellen WRC-Sim-Rennwettbewerben eignen», fügte er hinzu.

Oliver Ciesla, Geschäftsführer von WRC Promoter, sagte, Fanatecs enthusiastische Unterstützung der virtuellen Rallye von WRC würde das wachsende Interesse am eSport-Motorsport weiter steigern. «Wir begrüßen Fanatec im wachsenden Portfolio der Premium-Partner der Meisterschaft und es ist großartig, die Leidenschaft und das Engagement des Unternehmens bei der Entwicklung maßgeschneiderter Produkte für WRC-Sim-Rennfahrer zu sehen», sagte er.

Fanatec wird auch die #RaceAtHome WRC Weekly Challenge dieser Woche unterstützen. Die Herausforderung, die am Donnerstag, 23. April, für jeden, der WRC 8 spielt, eröffnet wird, fordert die Spieler auf, die gewaltige Aufgabe zu übernehmen, die Sonderprüfung El Condór der Rallye Argentinien zu meistern. Die von Fanatec präsentierte WRC Weekly Challenge bleibt eine Woche lang geöffnet und wird die Teilnehmer durch den sagenumwobenen 7,1 km langen WRC 8-Test hoch im Traslasierra-Gebirge testen.

Ciesla fügte hinzu: «Wie alle globalen Sportarten ist die WRC derzeit aufgrund von Covid-19 unterbrochen, aber die WRC Weekly Challenge ermöglicht es Sim-Rennfahrern, auf klassischen Straßen von berühmten Rallyes gegen ihre Rivalen anzutreten. Es bietet unseren bestehenden Fans und jungen Spielern, die ihr Interesse an diesem Sport stärken, die Möglichkeit, ihren WRC-Fix zu bewahren, und wir freuen uns, dass Fanatec sich entschieden hat, diese Herausforderung zu unterstützen.»