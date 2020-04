FIA untersagt Tests bis Ende Mai

Die FIA hat Tests für die Werksteams im Rahmen der Rallye-Weltmeisterschaft bis Ende Mai untersagt, wann es aber mit der Meisterschaft weitergeht, weiß keiner.

In einer einfachen Pressemitteilung wurde an diesem Donnerstag, 9. April, das Testverbot bis zum 31. Mai angekündigt: «Diese kurzfristige Maßnahme wurde vorgeschlagen, um Ungleichheiten zwischen WRC-Herstellern hinsichtlich ihrer Testmöglichkeiten im Anbetracht der globalen Covid-19-Pandemie und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Einschränkungen in den verschiedenen Ländern zu verhindern. Die Aussetzung der Tests dauert bis zum 31. Mai 2020 oder bis die FIA-Rallye-Abteilung bestätigen kann, dass die lokalen Maßnahmen gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle registrierten Herstellerteams zum Testen bieten.»