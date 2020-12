Andreas Mikkelsen im Skoda in der WRC 2021

Andreas Mikkelsen beim WM-Finale in Monza

Andreas Mikkelsen kehrt 2021 mit einem deutschen Team in die Rallye-Weltmeisterschaft zurück und wird in der neuen Saison einen Skoda Fabia Rally2 des deutschen Teams von Toksport steuern.

Der Skoda Fabia ist für den einstigen VW- und Hyundai-Werksfahrer Andreas Mikkelsen kein unbekanntes Fahrzeug. Der Pirelli-Testfahrer steuerte den Skoda Fabia Rally2 des Topp-Cars Rally Teams in der Europameisterschaft zum Sieg in Ungarn und feierte mit dem Fabia von Eurosol Racing Team Hungary beim WRC-Finale in Monza als Gesamtsechster den Triumph bei den Rally2-Fahrzeugen.

Diesen Erfolg möchte Mikkelsen im Skoda Fabia Rally2 des deutschen Toksport Teams aus Quiddelbach (Eifel), das dank Pontus Tidemand den Teamtitel in der WRC2 gewonnen hat, fortsetzen und schon beim Saisonauftakt in Monte Carlo (22. – 24. Januar 2021) seine Kategorie gewinnen. Sein Teamkollege ist dort der junge Bolivianer Marco Bulacia, Vizechampion in der WRC3 und Italienischer Meister.