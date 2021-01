Monte - Ogier: Perfekter Saisonstart mit Rekordsieg

Sébastien Ogier und Julien Ingrassia konnten ihre herausragende Erfolgsbilanz bei der Rallye Monte-Carlo verbessern, indem sie den legendären Event zum achten Mal gewannen, sieben Mal in der Weltmeisterschaft.

Die Saison 2021 hätte für sie nicht besser beginnen können, als sie ihren 50. WRC-Sieg feierten und mit einer perfekten Punktzahl von 30 Punkten den ersten Platz in der Gesamtwertung belegten.

Das französische Paar des Toyota Gazoo Racing Teams mied die Fallen einer Rallye, die aufgrund der winterlichen und sich ständig ändernden Bedingungen ihrem Ruf als anspruchsvoller und tückischer Test treu blieb. Darüber hinaus gab es in diesem Jahr neue Herausforderungen, wie die Bekanntmachung mit einem neuen Reifenhersteller und die Streichung des Shakedowns, die sie dazu zwangen, vom ersten Kilometer an sofort zur Sache zu kommen. Trotz eines Bremsproblems am ersten Tag und einer Reifenpanne am nächsten zeigten die Franzosen eine glänzende Leistung, um sich gegen ihre Gegner durchzusetzen, und schafften es sogar, das Wochenende mit der besten Zeit auf der Power Stage zu beenden.

Sébastien Ogier: «Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem perfekten Saisonstart. Wir hätten uns natürlich nicht mehr erhoffen können, besonders nachdem wir bei der Rallye angekommen waren und unsere Tests wegen eines Unfalls abgebrochen wurden und immer noch einige Unsicherheiten in Bezug auf die neuen Reifen bestehen. Wir haben uns jedoch schnell angepasst und obwohl die Rallye nicht gerade ein Spaziergang im Park war, haben wir nach unserem Bremsproblem und der Reifenpanne schnell reagiert und einige sehr tückische und komplexe Bedingungen gemeistert.»

Ogier fährt fort: «Ich hatte wirklich ein gutes Gefühl in der Yaris WRC. Das Auto war großartig und ich habe das Gefühl, dass die Erfahrung, die ich 2020 gesammelt habe, mir hilft, es besser zu verstehen und zu kontrollieren. Es war also eine wahre Freude, dieses Wochenende hinter dem Lenkrad zu sitzen. Danke an das gesamte Team für ihre enorme Arbeit während einer so kurzen Winterpause und während dieser Rallye, die so intensiv war wie immer. Sie ist ein gutes Zeichen für den Rest der Saison.»

Ogier weiter: «Ich konzentriere mich nicht oft auf Zahlen, aber diesmal sind sie ziemlich symbolisch, weil es unser 50. Sieg in der WRC und unser achter bei dieser Rallye ist, die mir so am Herzen liegt. Wenn ich nur einen Rekord haben könnte, wäre es dieser. Es bringt mich zurück zu meinen Kindheitsträumen, weil es diese Rallye ist, die so legendär ist, dass ich Rennfahrer werden wollte. Ich habe davon geträumt, die Möglichkeit zu haben, sie nur einmal zu fahren. Achtmal zu gewinnen, ist also alles andere als ich hätte sich vorstellen können! "

Er ergänzt: «Ich hätte diese Emotionen gerne mit den Fans geteilt und die stets warmherzige Atmosphäre des Gap Service Parks wiederentdeckt, aber der diesjährige Kontext hat dies nicht möglich gemacht. Ich möchte der ACM zu ihrer Anpassung und Verwaltung gratulieren. Ich weiß, dass unsere Fans trotz allem bei uns waren und ich hoffe, dass wir über die Distanz ein bisschen Glück vermitteln konnten und dass wir uns bald wieder treffen können»

Endstand nach 14 Prüfungen: Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Differenz 1 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 2:56:33,7 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 32,6 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:13,6 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:33,6 5 Sordo/Del Barrio (E), Hyundai + 3:14,2 6 Katsuta/Barritt (JP/GB), Toyota + 7:01,3 7 Mikkelsen/Floene (N), Skoda + 7:23,6 8 Greensmith/Admondson (GB), Ford + 8:21,1 9 Fourmaux/Jamoul (F/B), Ford MKII + 9:15,8 10 Camilli/Buresi (F), Citroën R5 + 10:41,0

Fahrer-WM nach 1 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 30 2 Evans/Martin (GB), Toyota 21 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 17 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 16 5 Sordo/Del Barrio (E), Hyundai 11 6 Katsuta/Barritt (JP/GB), Toyota 8 7 Mikkelsen/Floene (N), Skoda 6 8 Greensmith/Admondson (GB), Ford 4 9 Fourmaux/Jamoul (F/B), Ford MKII 2 10 Camilli/Buresi (F), Citroën R5 1