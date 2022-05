Ken Block mit schrillem Porsche bei Pikes Peak

Der Amerikaner Ken Block ist im Motorsport für oft skurrile und spektakuläre Aktionen bekannt und beliebt, 2022 startet er mit dem schrillen Porsche «Hoonipigasus» bei Pikes Peak, dem berühmtesten Bergrennen.

Nach dem ursprünglichen Hoonicorn RTR und seiner 'V2'-Verbesserung sowie dem Hoonitruck ist der Hoonipigasus Ken Blocks neueste Einzelkreation und wurde speziell gebaut, um beim legendären Pikes Peak Bergrennen den Gesamtsieg beim 100. Jubiläum in diesem Jahr zu erringen, geplant ist es.

«Das Pikes Peak Bergrennen ist einer der Hauptgründe, warum ich Rallyefahrer bin», sagte Block, «Die Liste der Fahrer, die an diesem Bergrennen teilgenommen und gewonnen haben, enthält viele meiner Helden: Walter Röhrl, Ari Vatanen , Michèle Mouton, Sébastien Loeb und Rod Millen, um nur einige zu nennen. Ich wollte schon immer die Chance haben, Pikes Peak auf höchstem Niveau zu fahren und um einen Gesamtsieg zu kämpfen – und mit unserem Team und BBi Autosport, die diesen fantastischen Porsche bauen, haben wir eine gute Chance!»

Block ergänzte: «Ich bin begeistert, Teil dieses legendären Rennens zu sein, und bin absolut bereit für die Herausforderung, meinen Namen zu denen hinzuzufügen, die beim technisch anspruchsvollsten Bergrennen der Welt am schnellsten gefahren sind.»

Der Hoonipigasus wurde in Zusammenarbeit mit dem Pikes-Peak-Gewinner-Porsche-Spezialisten BBi Autosport gebaut und begann sein Leben als Oldtimer-Porsche 911, hat aber eine ziemliche Wandlung durchgemacht. Für den Anfang ist der Motor – ein Vierliter-Twin-Turbo-Boxermotor – in der nicht sehr 911-ähnlichen Mitte des Autos positioniert, wobei die 1400 PS des Autos an alle vier Räder geschickt werden.

Es verfügt auch über eine höhenverstellbare GPS-Federung, die Daten verwendet, die während der letztjährigen Veranstaltung gesammelt wurden, um Anpassungen im laufenden Betrieb vorzunehmen, während das Gesamtgewicht schlanke 1000 kg beträgt. Der Schwerpunkt des Autos wird auch durch ein Getriebe niedrig gehalten, das von Schulterhöhe bis zur Vorderachse reicht, ein Merkmal, das als «Chorizo-Tunnel» bezeichnet wird.

Was den Namen betrifft, so kombiniert er den Spitznamen Hoonigan mit «Pegasus» – dem Markenzeichen von Blocks neuem Unterstützer und der erfolgreichsten Ölmarke in der Pikes-Peak-Geschichte Mobil 1 – und Schwein, eine Anspielung auf das «rosa Schwein», dem 1971er Porsche 917/ 20, die in Le Mans angetreten sind. Das hat auch direkt den markanten Look des Autos inspiriert.

Blocks Teilnahme am diesjährigen Pikes Peak Bergrennen ist sein erster Wettkampfeinsatz bei der Veranstaltung seit 2005, als er einen Subaru Impreza der Gruppe N den Kurs hinauffuhr. In jüngerer Zeit nahm er den Hoonicorn RTR V2 in dem äußerst erfolgreichen Webvideo Climbkhana: Pikes Peak auf.

Die Geschichte von BBi Autosport mit der Veranstaltung ist mit acht Podestplätzen und fünf Klassensiegen, darunter zwei Klassensiege und ein zusätzlicher Podiumsplatz aus den drei Einträgen im letzten Jahr, viel umfangreicher. Für das Unternehmen ist die Zusammenarbeit mit Block der Höhepunkt eines jahrzehntelangen Abenteuers, den ultimativen Oldtimer 911 zu bauen.

«Fiesester 911 der Welt.»

«Der Hoonipigasus ist ein absolut wahr gewordener Traumtyp», sagte Betim Berisha, der Gründer von BBi Autosport. «Aus technischer, leistungstechnischer, aerodynamischer und optischer Sicht wird es nicht mentaler. Die ursprüngliche Vision des Autos kam vor fast einem Jahrzehnt von einem langjährigen Freund von mir, Joe Scarbo von Scarbo Performance. Wir haben uns dann mit unseren talentiertesten Ingenieuren und Designern zusammengetan, das Buch verworfen und einen unkonventionellen Weg eingeschlagen. Wir bauen den fiesesten 911 der Welt.»