US-Rallyeass Semenuk gibt WRC-Debüt

Die kanadische Mountainbike-Legende Brandon Semenuk überquert nach kürzlichem Subaru-Sieg in Ohio jetzt den Atlantik und fährt die Rallye Lettland

Der zweimalige amerikanische Rallyechampion Brandon Semenuk wird bei der Rallye Lettland sein Debüt in der Rallye-Weltmeisterschaft geben. Der Kanadier wird bei der Veranstaltung in Liepaja einen Toyota GR Yaris Rally2 fahren. «Ich freue mich riesig. Das ist etwas, worüber ich schon eine Weile nachgedacht habe», sagte der Gewinner der Southern Ohio-Rallye.

«In Europa zu fahren, wird natürlich anders sein, als ich es gewohnt bin. Lettland ist eine tolle Veranstaltung. Die Rallye ist erstmals als WM-Lauf ausgeschrieben, so dass es von der Erfahrung her für alle Fahrer ein Stück weit Neuland darstellt hier zu fahren. Allerdings gibt es in dieser Region so viele schnelle Fahrer, dass sogar die nationalen Meisterschaften sehr stark sind», so der 33-Jährige, der aus dem Rockie Mountain-Städtchen Whistler Mountain im kanadischen Bundesstaat British Columbia stammt.

«Wir wissen zudem, dass viele WRC2-Crews bereits in Lettland gefahren sind. Sie kennen also die Etappen, so dass für sie einige die Etappen bekannt sein dürften», ergänzt das Freestyle-Mountain-Bike-Ass.

Semenuk will sein Debüt in der höchsten Rallyesportklasse vor allem auch dazu nutzen um zu lernen und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Sein Hauptsaisonziel ist er mit dem Subaru in der laufenden ARA-Saison in der amerikanischen Meisterschaft den dritten Titel in Folge zu gewinnen.

Wie immer Semenuk von Keaton Williams als Beifahrer unterstützt. Dem Engländer mangelt es nicht an Toyota-Erfahrung auf höchstem Niveau. Zusammen mit Takamoto Katsuta trat er bereits in einem Werks-Yaris WRC an.





Seit April 2020 ist Semenuk in Amerika Mitglied im Subaru Rallyeteam, wo auch Motocross-Stuntlegende Travis Pastrana engagiert ist. Sein ersten Sieg gelang ihm im Oktober 2020 bei der Missouri-Rallye. In 2022 und -23 gewann er die amerikanische Rallyemeisterschaft.

In der Sportwelt war Semenuk zuvor als Freestyle Mountainbiker berühmt geworden. Drei Mal gewann er die Freeride Mountain Bike World Tour. Bei den X-Games in München 2013 holte er sich im Slopstyle die Silbermedaille und sicherte sich in 2011, 2012, 2013 und 2014 die Titel bei den Red Bull Rampage-Wettbewerben.