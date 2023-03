Fabio Schwarz startet bei fünf WRC3-Rallyes

Der inzwischen 18-jährige Fabio Schwarz, Sohn von Armin Schwarz, wird in dieser Saison in seinem allerersten Jahr auf internationaler Bühne mit einem WRC3-Programm an den Start gehen.

Der junge Deutsche, der nicht in der Junior WRC gemeldet ist, wird einen Ford Fiesta Rally3 fahren und sich direkt mit den Youngstern in dieser Meisterschaft sowie mit anderen WRC3-Konkurrenten vergleichen können. Er wird die Saison in Kroatien beginnen, dann nach Italien, Estland, Griechenland und schließlich zur neuen Rallye Zentraleuropa wechseln.

Nachdem Fabio Schwarz in Lettland, einem Land, in dem er ab dem 14. Lebensjahr selbst fahren darf, gelernt hat, an Wettkämpfen teilzunehmen, hatte er letztes Jahr in Deutschland eine starke Saison, er gewann zum Beispiel im Juni die Hunsrück-Junior-Rallye.