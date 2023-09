Letzte Details der Zentral Europa Rallye stehen fest 13.09.2023 - 17:31 Von Toni Hoffmann

Die Goldene Stadt Prag Velká Chuchle

Glanzvoller Auftakt des neuen WRC-Laufs im Schatten der Prager Burg, Wertungsprüfung in Velká Chuchle vor den Toren der tschechischen Metropole, zum ersten Mal die Rallye-WM auf tschechischem Boden.